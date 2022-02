Los empresarios de Redes temen que las trabas para navegar en Tanes enfríen el interés por la concesión

Los empresarios del parque natural de Redes creen que las “excesivas” limitaciones a la navegación en el embalse de Tanes pueden “ahuyentar” a los promotores potencialmente interesados en explotar la futura concesión del alquiler de piraguas. Así lo expuso el presidente del colectivo Redes Natural, Fito González. “Habrá un centenar de embarcaciones, pero solo 33 podrán funcionar de forma simultánea y parece que Cadasa solo quiere permitir competiciones con embarcaciones que no salgan de Tanes. Con todo eso será difícil que funcione. Los empresarios arriesgan su dinero por un negocio que pueda ser rentable y tener algún tipo de margen”, indicó González.

El representante de los empresarios de Redes fue muy crítico con el Consorcio de Aguas. “Está por ver que se puedan organizar competiciones deportivas porque Cadasa no quiere que entre ninguna piragua que no sea cautiva (sin uso previo en otras aguas y condicionada a no salir con posterior retorno de las aguas del embalse de Tanes). Cada deportista compite con su piragua y eso puede ser un obstáculo muy importante para programar pruebas”.

Esta situación, a juicio de González, puede suponer un golpe para la actividad del concesionario del embarcadero, pero también para los negocios de la zona, por las personas que arrastran este tipo de eventos. “No vemos tan complicado que haya una balsa se desinfección para las embarcaciones. Me gustaría saber si también piden que se desinfecte el depósito de agua del helicóptero cuando tiene que venir a cargar agua a Tanes para sofocar algún fuego”.

Redes Natural ya había mostrado días atrás su malestar por la demora en la navegabilidad del pantano. El último plazo ofrecido por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial para que las instalaciones del pantano casín estén listas es el próximo verano. Sin embargo, los empresarios defienden que los trabajos “tendrían que empezar ya” porque es la época idónea dado que “desde abril se empieza a embalsar agua”. Si los plazos no se cumplen, los empresarios amenazan con movilizaciones.

La navegación en el embalse de Tanes estará permitida durante todo el año, con un máximo 33 embarcaciones sin motor de forma simultánea, más nueve de la Federación Asturiana de Piragüismo para entrenamiento deportivo, aunque en las competiciones deportivas puede ascender a 80.

Instalaciones

El proyecto para que se navegue en el embalse de Tanes incluye la instalación de dos naves además de los dos embarcaderos. Una de las construcciones tendría unas dimensiones de tres por dieciséis metros. Se utilizaría como hangar de piraguas además de funcionar con el centro de información y de gestión de las instalaciones. Al oeste de Tanes se instalará una nave de servicios.

También aludió Fito González a las palabras del director general de Medio Natural del Principado, David Villar, que el pasado domingo animó a visitar las instalaciones del hospital de la fauna, en El Castrín. Están abiertas para su visita de miércoles a domingo, de diez de la mañana a dos de la tarde, y de tres a seis de la tarde. Hay un centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural. “Hace falta más promoción para que la gente sepa que se puede visitar. Si no se hace es como si no existiera”, afirmó González.