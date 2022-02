Primeras alegaciones por la “fuga” del grado de Deportes: “Es desastroso”, critica el PP de Mieres

El plan de reorganización académica presentado recientemente por el nuevo rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ya ha sumado las primeras alegaciones desde Mieres. El PP se ha dado prisa y trasladó ayer por la mañana al consejo rector de la institución sus requerimientos críticos, centrados en la implantación en Oviedo del grado de Deportes que en su momento se anunció para Mieres.

“La nueva planificación es desastrosa a nivel local y solo contempla para Mieres la unificación de la ingeniería técnica local con la Escuela de Minas, medida que traerá al campus más profesores que alumnos”, lamentó ayer el portavoz municipal de los populares. Fernández Hernández criticó al tiempo la “inacción” del gobierno local. “IU ha dado por perdido el grado de Deportes y ya se han cansado hasta de hacer camisetas y colgar carteles”.

La secretaria general del PP de Mieres, Beatriz Llaneza, afirmó que la ciudadanía de Mieres “tiene derecho a sentirse engañada”. Tras criticar la actitud “complaciente” del gobierno local, lamento que la expansión universitaria de Barredo “esté dejando de ser un proyecto ilusionante”. Y añadió: “El proyecto no plantea expectativas de futuro”.

Un total de cuatro son las alegaciones presentadas por el PP. Para empezar, sostiene que la dotación docente del futuro grado de Deportes no puede ser motivo de peso a la hora de decidir la ubicación de los estudios: “Entendemos que si es necesaria la ampliación de la plantilla, realizar dicha ampliación en Oviedo o Mieres no supone incremento de coste alguno”. A continuación se esgrimen las buenas comunicaciones del campus de Barredo. “Consideramos que los gastos de locomoción no supondrían una carga relevante y lo que debería hacerse sería implementar una organización adecuada para que ni profesores ni alumnos tengan que trasladarse constantemente”.

El PP recuerda que el anterior rector, Santiago García Granda, defendió, en septiembre de 2020, que las instalaciones del campus de Mieres “eran las mejores para albergar dicho grado”. El PP, si bien asume que estas palabras “no deben vincular al equipo rectoral actual”, apuntan que en el plan de titulaciones “no se especifica ningún motivo para descartar a Mieres como sede”. Recalcan que cuando se planteó la implantación de Deportes en la Universidad de Oviedo, “se anunció para Mieres”, por lo que al menos, “el cambio de criterio debería de haberse motivado, especialmente cuando la valoración del coste económico en Mieres era de aproximadamente un millón de euros –según lo manifestado públicamente por el anterior rector–, cuantía mucho menor que la que suponía para cualquier otro campus”.

Finalmente el PP de Mieres alega que el campus de Barredo ofrece la mejoras infraestructuras deportivas e instalaciones académicas para acoger el grado de Deportes.