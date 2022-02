El Fondón se convierte en “el pozo de la memoria”

Está en una esquina, alejada de los edificios y puede pasar desapercibida al visitante apurado, pero es el origen de todo. En un rincón de la explanada del pozo Fondón, en Langreo, en uno de los extremos de Sama, se encuentra la bocamina de La Nalona, la mina de montaña que empezó a funcionar en 1840 y que ya a inicios del siglo XX, estando agotada, dejaría paso al Fondón, el segundo pozo minero profundizado de Asturias, que cerró en 1995 y que ayer inició una nueva etapa, con el inicio de las visitas al Archivo Histórico de Hunosa.

En el paseo inaugural, el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal explicó a la delegada del Gobierno, Delia Losa; a la consejera de Cultura Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, y a la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, que “una mina era una unidad autónoma en la que además de la actividad extractiva del carbón había talleres y dependencias de todo tipo”. Lo dijo en la fragua del Fondón, donde Hunosa muestra ahora piezas que recorren la historia de la minería. Una fragua encendida ayer para la ocasión como si se tratase de un pebetero olímpico en el que la empresa recoge el testigo del pasado de empresa minera para afrontar el futuro como compañía energética. Un proceso que va de La Nalona hasta la cercana instalación de geotermia instalada en la zona de embarque y al lado del único castillete de los dos que tenía en Fondón que aún queda en pie.

Rabanal hizo de documentado y orgulloso anfitrión, apuntalado por los datos aportados por la historiadora Mónica García Cuetos, y los añadidos por el concejal de Promoción Económica y Turismo de Langreo, Javier Álvarez. El máximo responsable de Hunosa explicó que en el archivo se atesoran los fondos documentales que la empresa heredó de las 20 compañías que se integraron en ella en 1967. Acciones, concesiones firmadas por la reina Isabel II, todo tipo de documentos desde mediados del siglo XIX y una impresionante colección de 100.000 planos. “Son la historia de la explotación de carbón y del proceso de industrialización en la cuenca central asturiana. La Asturias que conocemos no sería como es sino fuese por la minería del cabrón y el proceso de industrialización asociado”, subrayó Rabanal para apuntar que “una parte de los documentos que permiten conocer esa historia están aquí almacenados”. Esa historia está ahí para los expertos, para los investigadores, pero también como atractivo de turismo cultural ya que a partir de marzo habrá visitas abiertas al público todos los jueves.

La consejera de Cultura, Berta Piñán, coincidió con Rabanal en que el archivo es “un elemento fundamental de nuestro patrimonio cultural, de nuestra memoria histórica” ya que “la industria de la minería arraigó en nuestra tierra de una manera tan determinante que propició una cultura vital que trascendió el componente laboral hasta convertirse en una de nuestras señas de identidad”. Aunque Hunosa huye como del grisú de la palabra “museo” para referirse a lo inaugurado ayer, la Consejera lo vio como “un círculo museístico perfecto” que “nos mete de lleno en ese universo minero tan rico, tan plural y tan poliédrico”.

En ese universo está el trabajo, pero también la lucha, el sufrimiento y los conflictos laborales y sociales. Lo recordó la alcaldesa, Carmen Arbesú. En la planoteca del archivo se muestra un plano del Fondón en los años 50, no hace tanto en términos históricos, en el que se dibuja con tiralíneas una “residencia de obreros”, por no llamarla cárcel ya que el pozo Fondón fue Pozo Prisión en el que los presos reducían condena trabajando “sin cobrar nada”, como apuntó Piñán, a lo que la historiadora García Cuetos añadió que “aquello no salió muy bien porque la mayoría eran presos políticos y las autoridades no contaron con lo que suponía encerrarlos a todos juntos”. Arbesú celebró que Hunosa haya elegido Langreo para su archivo, para preservar “todos esos testimonios de un pasado que aún da forma a nuestro presente y aspiramos a incorporar a nuestro futuro”. Parafraseando al historiador británico Tony Judt en su obra “El refugio de la memoria”, Arbesú aseguró que el Fondón es ahora “un pozo de la memoria, un lugar donde confluyen los sentimientos, los valores y el trabajo de las generaciones de mineros que durante un siglo y medio se sucedieron en La Nalona”. En ese pozo de la memoria que ahora emerge a la superficie están “los logros del movimiento obrero, la siniestra represión con la que la dictadura franquista remató su indigno golpe de Estado dejando el recuerdo amargo de una colonia penitenciaria”.

La delegada del Gobierno en Asturias apeló también a esa historia, “la historia de la minería, que debe ser repetida durante años para que no se olvide su valor económico, social y emotivo, y tampoco que la minería ha forjado nuestro carácter”. Una historia “larga y épica”, subrayó Losa, que calificó de “valor material y emocional incalculable” la recuperación que Hunosa ha hecho de sus fondos. Cerrando el círculo entre La Nalona y las nuevas energías, la delegada del Gobierno concluyó afirmando que “es imprescindible tener en cuenta el pasado para afrontar el futuro, y Hunosa tiene presente, pasado y futuro”, algo que se puede comprobar desde ahora en el Pozo Fondón.