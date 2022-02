“Somos los eternos excluidos”

Es un grito desesperado. De impotencia. De sentir que nadie te hace caso. De sentirte aislado. De ser el último eslabón de la cadena. Esa voz es la que alzan desde el Colegio Especial de Santullano. Su directora, Carmen Estrada, habla por toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres.... La gota que ha colmado el vaso fue la anulación de un campamento durante las fiestas de Carnaval que se iba a celebrar en el centro para los niños con necesidades especiales que, generalmente, no pueden acudir a este tipo de actividades. “No se cuenta con nosotros para nada, estamos ya hartos, y eso no puede seguir así”, señala la docente, que en esta ocasión acusa al Ayuntamiento de Mieres de haberles ofertado una actividad “sin estar asegurada, para después anularla”.

Esta última piedra en el camino de estos niños, ya de por sí difícil, se comenzó a poner hace unas semanas. Estrada explica que “a nosotros se nos oferta el campamento para nuestros niños, y se nos dice que se va a hacer en nuestro cole”. “Desde el Ayuntamiento nos dicen que sondeemos a ver cuantos alumnos estarían interesados, y también se nos informa de que habría transporte gratuito desde Mieres”, apunta la directora. Ahí está el primer guijarro. “Nosotros somos un centro especial que atiende a los niños de Mieres, Aller y Lena, y de estos dos últimos concejos no había transporte, por lo que lo tenían más difícil”, apunta Estrada, que aún así, seguía apostando por la actividad.

Sin embargo, y después de haber comunicado la celebración del campamento a los padres, la dirección del centro recibe un correo electrónico del departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Mieres, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Fechado el 31 de enero pasado, en el email se expone que “Me han dado instrucciones de parar todo el desarrollo del Plan –el campamento–, ya que hay una reunión de la FAC (Federación Asturiana de Concejos), para resolver dudas que nos plantea su ejecución y puesta en marcha”. El texto, redactado por una trabajadora municipal, continúa dando razones para la anulación: “Me han dado noticias de que no se incluirá el transporte y que los perfiles que ponen en las bases sobre las personas que se pueden contratar para los campamentos, no se contempla la figura de educador especial, y esto lo han redactado en el Ministerio de Igualdad, con lo que a priori nos dejaría fuera de la actuación con vuestro centro”. La trabajadora del servicio de Igualdad del Ayuntamiento abre la puerta a futuras actividades, y señala que “...Seguimos trabajando en ello y vamos a pedir alternativas en esa reunión o márgenes de actuación, por si el Principado los puede ampliar, ya que el personal técnico vemos que no se podrían hacer muchas actuaciones que serían en beneficio de las familias”.

Alude también la técnica en su texto a que “...previamente tendríamos que haber tenido tiempo para hacer un estudio de necesidades y como cubrirlas, algo que no es posible y de lo que no es responsable el Ayuntamiento de Mieres, ni el resto de Ayuntamientos asturianos”. Tras pedir disculpas por las molestias, la comunicación finaliza.

Dar la cara

“No nos parece de recibo que el Ayuntamiento nos ofrezca algo y luego nos lo quite”, señala la directora del centro, que ya en el correo de respuesta al Ayuntamiento de Mieres muestra su enfado: “Somos los eternos excluidos, es indignante, pues tanto principio de igualdad, de inclusión, somos los más desfavorecidos tanto a nivel de alumnado como de familias”. Y lamenta que tenga que ser el propio centro el que tenga que dar la cara ante los padres.

“Tenemos 25 alumnos con necesidades especiales, que también son niños, y que también tienen derechos”, señalaba la directora del colegio de Santullano. “Estamos hartos porque no se cuenta con nosotros”, indicaba, para agregar que “además tampoco se piensa cuando se hace una actividad que nuestros niños no se rigen por la edad: tenemos peques desde 6 a 21 años, y desde los pequeños a los mayores disfrutan de un simple columpio, y eso tampoco se tiene en cuenta”.

La responsable del centro, arropada por las familias, tiene claro que su tarea va a ser la de seguir luchando. “Yo por mis niños haré lo que sea, y ya está bien de no decir nada y que sigamos abandonados”, finalizaba la profesora.