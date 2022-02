“Somos los primeros que peleamos por los niños del colegio de Santullano”, afirma el Ayuntamiento

“Si alguien se ha movido y se seguirá moviendo para que el colegio especial de Santullano tenga actividades y se beneficie del plan ‘Corresponsables’ es esta concejalía”. Así de tajante se mostraba ayer Nuria Ordóñez, edil de Igualdad, ante las quejas de la directora del centro por la anulación de un campamento, que según la edil nunca se llegó a ofrecer. Ordóñez, además, se mostró dolida, por un lado con la actitud de la responsable del colegio, que tachó de “poco profesional”, y por otra con los ataques recibidos, ya que “en las bases del programa no se contemplaba a las familias con niños con necesidades especiales y fui yo quien llevé y sigo tramitando esta posibilidad con el Principado”.

La concejala quiso dar su versión de los hechos, y explicar que lo que ha habido es “una mala comunicación por parte del centro a las familias”. “En enero se pidió al centro, como a todos los colegios de Mieres, que nos hiciesen llegar las necesidades que tenían en materia de conciliación y, aunque en las bases del plan no se contemplaba, nosotros queríamos y queremos hacer partícipes al colegio de Santullano”, indicó Ordóñez. Según detalló, en las bases del plan Corresponsables no se contempla la contratación de técnicos de educación especial, que son los que se necesitarían para brindar actividad al colegio de Santullano.

La edil señala que tras este sondeo, “la directora del centro comunicó a las familias que se iban a hacer campamentos en Carnaval, algo que nunca llegó a cristalizar, porque además la tramitación de las subvenciones van con retraso y no se podrá hacer nada antes de Semana Santa, con ningún centro y en ningún municipio”. Muy molesta, Ordóñez señaló además que “hemos hablando con el AMPA y no sabían nada de todo esto, y además hemos pedido una reunión con la directora y el equipo de Santullano, y no nos han contestado”.

“Creemos que un plan como el que se quiere desarrollar, y que además viene para quedarse, debe de tener en cuenta a los niños con necesidades especiales, porque además estas familias son las que más necesitan esas actividades de conciliación o respiro, y así lo estamos defendiendo”, indicó la edil. De hecho, apunta, “si no obtenemos por parte del Principado y el Ministerio el visto bueno, pensamos que todos juntos, padres, Ayuntamiento, y el resto de la comunidad educativa, debemos hacer ruido”.