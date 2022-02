“Hay sitios masificados, pero en la montaña cabemos todos”

Ángel Fernández Ortega (Mieres, 1942) lleva toda la vida ligado a la montaña. En la próxima edición de las Jornadas de Montaña de Mieres, que arrancan la próxima semana, disfrutará de un homenaje por parte de sus paisanos, algo que le emociona. A un par de meses de cumplir los 80, ya no sube tanto a la montaña, pero sigue aportando a este deporte desde la literatura, su otra gran pasión.

–Mierense de cuna, siempre es bonito recibir un homenaje en casa, ¿verdad?

–Eso es lo máximo. Ya fui elegido “Mierense del año” y he recibido otros premios en la comarca, pero esto es diferente. Que los de casa se acuerden de ti para un homenaje por tu gran pasión es emocionante. Que el motivo de este reconocimiento se la montaña es único, una gran alegría.

–Las Jornadas de Montaña de Mieres llevan 34 ediciones. ¿Es algo habitual en este tipo de eventos que sean tan longevos?

–Lo de Mieres es una cosa especial. En muchos sitios se ha intentado hacer eventos, pero han ido desapareciendo. Aquí es digno de admirar. El que comenzó con todo esto fue Ismael Arias –actual director de la Casa de Cultura de Mieres–, y recuerdo estar en esta época ayudando a ponerlo en marcha. Pero llevar más de 30 años casi consecutivos, con el parón de la pandemia, es increíble. No me doy cuenta en Asturias de jornadas de montaña tan prolongadas. Y también con ponentes de mucho nivel. Viene gente de muchos sitios y siempre con algo muy bueno que aportar. Mire, le cuento una anécdota: hace muchos años me llamó un señor, que yo no conocía, para venir a las jornadas de montaña de Mieres. ¿Sabe quien era? Juanito Oyarzábal. Estaba interesado en venir. Aquí ha venido lo mejor del montañismo de España. Y me gustaría recordar que las jornadas de montaña de Mieres también se ampliaron al valle de Turón. Tengo recuerdos muy bonitos.

–Está a punto de cambiar de década, ¿Se puede seguir siendo montañero a los 80?

–Sí, y los hay que tienen más años y que andan como cañones. Tengo un amigo que tiene 84 y que no hay quien lo pare. Es verdad que en mi caso trabajé en la mina 30 años y ahora me cuesta un poco más. Pero hay gente que llega a esa edad y que lo supera. Hay un componente físico, claro está, pero si tienes un mínimo de condiciones también depende mucho la pasión que tengas para seguir haciendo montañismo a esas edades. Esa pasión y el carácter de cada persona es lo más importante.

–Usted visita menos ya la montaña, pero sigue aportando al deporte desde la literatura.

–Tengo un archivo impresionante de material sobre las montañas, y es lo que estoy plasmando en libros de rutas, y otras publicaciones. Creo que voy a estar escribiendo hasta que me muera. En mi vida anduve todas las montañas asturianas, y he de decir que más de una vez. Tengo gran cantidad de cartografía, de textos. Y siempre me ha encantado compartir con los demás. Estuve más de 25 años escribiendo en LA NUEVA ESPAÑA rutas de montaña. De hecho, recuerdo que empecé en la edición de las Cuencas con dos páginas semanales sobre montañismo. Toda mi pasión por la montaña la llevé a la literatura.

–Cuénteme, ¿Cómo empezó?

–Todo comenzó de crío. Con unos diez años. En el colegio La Salle de Turón organizaban salidas a los montes de alrededor, y ahí me picó el gusanillo. Salíamos por las montañas de Turón, por Mieres... Pero duró poco porque pronto empecé a trabajar, a los 12 años. Luego comencé a leer libros sobre el oeste americano, y el autor describía los paisajes de una manera que me apasionaba. Quería descubrir esas montañas. Y así, me aficioné y hasta hoy.

–La pandemia animó a la población a salir a hacer actividades al aire libre. ¿Es bueno tener a mucha gente en los montes o senderos?

–Mire, la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Fempa), tenía 6.000 tarjetas federativas antes de la pandemia. Y en dos años se llegó a duplicar hasta las 12.000, ya que era de una de las actividades que permitía salir de casa, estar sin mascarilla... Es verdad que ya se podía descubrir la naturaleza antes de la pandemia, y que se iba notando un pequeño un incremento en el interés de la juventud, especialmente en las carreras de montaña, pero también en el alpinismo y senderismo. Pero obviamente, la pandemia hizo que la gente pisara más el monte. Las actividades en los montes son muy buenas para la población, también para los niños. Lo que hay que tener cuidado es con la masificación de determinadas zonas. Pero también he de decir que en la actividad montañera cabemos todos.

–Será importante la seguridad y el cuidado del medio ambiente.

–Enseñar a los más pequeños el respeto por la naturaleza y que los mayores cundan con el ejemplo es importantísimo. En Asturias, donde presumimos de tener el 80 por ciento del territorio protegido, es esencial. Preservar el medio natural es uno de los valores más importantes que aporta la actividad montañera. De todas formas, se ve que ahora hay una cultura de cuidado de la naturaleza. Y por supuesto, la seguridad es muy importante: hay que conocer lo que se va a hacer, mirar muy bien el tiempo. Hay recomendaciones y normas generales para la montaña. Lo bueno de estos tiempos es que no es como antes, ahora los senderos están señalizados e investigados. Antes había que investigar.

–¿Qué recomendaciones da para ir a la montaña?

–Como recomendaciones básicas diría que es importante no ir solos a la montaña, llevar un GPS, avisar a los familiares de cuándo y dónde vas a ir. Antes, cuando alguien iba al monte no había además tantas herramientas como ahora. Ahora hay muchos medios para hacer rutas sin apuntarse a los grupos de montaña: libros, guías, páginas web.

–Supongo que sea complicado, pero dígame, ¿Cuál es la ruta que más le gusta?

–Siempre admiré la subida al Tiatordos, y eso que es un pico que no llega a los dos mil metros. Es una aventura mágica. Lo puedes hacer por Caso o por Ponga. En Asturias tenemos muchísimas montañas, pero para mí esta es una montaña mágica la haga desde donde la hagas.

–¿Qué próximos proyectos tiene en mente?

–Acabé de escribir un libro de rutas de Ribadesella. Tengo mucha información, y lo que me gustaría sería hacer un estudio en profundidad para recordar a la gente que estuvo en Picos de Europa, a los que los investigaron. Y hacer un libro con los grandes acontecimientos en los Picos. No de rutas, sino de historias.