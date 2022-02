La receta cultural de Mieres: Tradición, vanguardia, localismo e internacionalismo

“Cuando hay una hoja de ruta inteligente, medios, y personas que escuchan a los que estamos en la industria cultural, llegas a metas que parecían utopías”. Carlos Barral, promotor cultural que junto a su hermano Toño está desde hace más de tres décadas al frente de El Cohete Producciones, habla de hacer realidad las utopías para explicar el éxito cultural de Mieres.

María Fernanda Fernández, responsable de Pozo Espinos Consultoría y Gestión Cultural, apela al pasado para sustentar el presente. Es de Oviedo y conoció Mieres en los años 90, más tarde se trasladó a vivir allí. “Cuando llegué de Oviedo e iba al Café La Buraka me quedaba alucinada de las cosas que se hacían allí, de que todo el mundo hablaba de música, de cine, de literatura, algo que no había visto en Oviedo, y eso que me movía en ese mundo”.

Luis Feás, presidente de la delegación en Asturias del Instituto de Arte Contemporáneo, apunta a “un patrimonio industrial muy atractivo para el arte contemporáneo”.

Alfredo González, cantautor de Turón, cree que el secreto del éxito cultural de Mieres “tiene nombre y apellidos, se llama Juan Ponte”, en referencia al concejal de Cultura.

No es ni una cosa ni otra, sino todo junto, pasado y presente creando un magma que ahora ha salido a la superficie pero que llevaba mucho tiempo bullendo. Ponte ha canalizado la erupción pero es un político y está de paso. Él es el primero que es consciente de ello y huye del protagonismo que muchos le quieren dar. “Esto es un trabajo colectivo”, insiste el edil una y otra vez.

Y ahí está la clave de que el nombre de Mieres comience a sonar en los circuitos culturales nacionales. La Fundación Contemporánea ha reconocido el Pozu Santa Bárbara, en Turón, como una de las nuevas iniciativas culturales más destacadas del año pasado.

El espacio se inauguró con una instalación del británico “Anthony McCall” algo muy importante en opinión de Carlos Barral, “apelar a lo de fuera”. “Hay que hacer aflorar lo que tienes en casa y contrastarlo con lo mejor de lo de fuera”, entiende. Eso sí, “es una apuesta arriesgada, pero es sostenible porque está poniendo a Mieres en el mapa”. Eso ha provocado que Mieres sea “un centro de peregrinación cultural”, término acuñado por Barral después de encontrarse en la villa a muchos amantes de la cultura llegados de Oviedo o Gijón.

Esa relación internacional también la ve Luis Feas, que entiende que en Mieres “se junta el trabajo de artistas de reconocimiento internacional pero capaces de llegar al pueblo y la recuperación de un patrimonio industrial muy atractivo para el arte contemporáneo”. Feas apunta también “a la historia, al hecho social de espacios como el Pozo Santa Bárbara, que también tienta a los artistas”.

María Fernanda Fernández insiste en que “no hay que olvidar el sustrato”. Lleva más de una década enseñando el patrimonio industrial de Mieres e insiste en que “hay un sustrato histórico, social, técnico y cultural que ya existía”. Por eso ve en el reconocimiento al Pozo Santa Bárbara y en la exposición de McCall una forma de “proyectar luz sobre un sitio que hasta ahora no había logrado brillar”.

Cierra Alfredo González. “No es broma pero una clave es tener un concejal de Cultura que sepa de cultura, y Ponte además, ha entendido que la cultura es una realidad y no una cuestión política”.