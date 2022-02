A los vecinos de la Calle el Sol, la Piniella, el Cantu, Les Llanes, la Sartera, Tejera Sur, la Carreterona, Casa Papio, la Rebollá o Pando, en Laviana, la peatonalización de la Avenida de la Libertad, en pleno centro de La Pola, les ha complicado el día a día. Así lo denuncia la Asociación de Vecinos Clarín, que ha remitido un escrito al Ayuntamiento mostrando su rechazo.

La agrupación vecinal denuncia “el malestar” que ha producido el cierre a la circulación de la Avenida Libertad, que ahora es de solo un sentido.

“Muchos de estos vecinos se desplazan al economato de Barredos y ante el cierre de la calle, tienen que bajar al Centro de Día, girar hacia las barriadas de Fontoria, y subir por la calle Luis Alonso para llegar a la calle de Atrás,” lo que supone dar un gran rodeo, denuncian desde la Asociación, que tacha la situación de “tomadura de pelo a estos vecinos”.

En Clarín aseguran que no ven el sentido a la peatonalización de una calle, Libertad, “que ha quedado totalmente desierta, no hay ni circulación ni personas. Y no comprendemos qué técnico lo hizo, pues en lugar de mejorar las cosas lo que hacen es empeorarlo”.

En el escrito que han remitido al Ayuntamiento de Laviana, la Asociación de Vecinos Clarín reclama la apertura al tráfico en sentido ascendente en la Avenida de la Libertad “por supuesto con velocidad restringida”.

La medida ha provocado también las críticas de Podemos que ha denunciado irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de las obras.