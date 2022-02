El empeño de un folklorista

La saga de los Machado da para mucho. Hubo entre ellos tres Antonios notables: el primero fue el médico y antropólogo Antonio Machado y Núñez, catedrático de Historia Natural y pionero del darwinismo en España; el segundo, su hijo Antonio Machado Álvarez, “Demófilo”, fue también antropólogo y escritor, pero sobre todo folklorista –con k, como se escribía en su época–; al tercero ya lo conocen ustedes de sobra: Antonio Machado Ruiz, el gran poeta. Además, entre los hermanos de este no debemos olvidar a Manuel, asimismo poeta, ni a José, pintor de mérito.

Todos han sido bien estudiados por los investigadores, pero en esta página hoy vamos a detenernos solo en Antonio Machado Álvarez por su relación con Asturias y la Montaña Central a través de la correspondencia que mantuvo con Aniceto Sela. Ambos estuvieron vinculados al mundo del Derecho y al krausismo y fueron profesores de la Institución Libre de Enseñanza. Antonio tuvo una cátedra de Metafísica en la Universidad de Sevilla, donde también ejerció como juez municipal, y Aniceto fue catedrático de Derecho Internacional Público y Privado en la de Oviedo, de la que llegó a ser rector.

Pues bien, esta historia comenzó en 1879, cuando el lingüista Hugo Schuchardt viajó a España para escribir su libro “Cantes flamencos” y contactó con Antonio Machado para que le ayudase a conocer el habla de los andaluces y su fonética. Si les llama la atención que un alemán se interesase por estos asuntos, deben saber que Schuchardt fue un hombre excepcional en los idiomas y trabajó en cuestiones tan espinosas y dispares como el eslavo-alemán, el eslavo-italiano, la influencia del rumano sobre el albanés y del romance sobre las lenguas célticas, pero sobre todo dominó el euskera, de manera que fue miembro de diez Academias, entre ellas por supuesto la de la lengua vasca.

De esta forma, don Antonio, que ya tenía noticias de que en Inglaterra se había creado la primera sociedad de Folk-Lore, quedó deslumbrado por este personaje y mantuvo con él una comunicación fluida sobre el caso de España, que dio como fruto la publicación el 3 de noviembre de 1881 de las bases del Folk-Lore Español. Se trataba de una sociedad que tenía el objetivo de recuperar y conservar las tradiciones populares de cada territorio. Primero constituyó el Folk-Lore Andaluz e inmediatamente contactó con los eruditos de otras provincias animándolos a crear sus respectivas asociaciones regionales y locales para el estudio de las peculiaridades culturales y lingüísticas de cada lugar.

Cuando Machado intentó encontrar colaboradores en Asturias, llamó a los intelectuales que ya estaban organizados en otras dos asociaciones, que en cierta forma se ocupaban de asuntos similares. Por un lado estaba la Sociedad Demológica Asturiana nacida en torno al Centro de Asturianos en Madrid, y por otro el grupo La Quintana, al que pertenecían, entre otros, Fermín Canella, Julio Somoza, Braulio Vigón o Fortunato Selgas, todos ellos al mismo tiempo simpatizantes de la Sociedad Demológica.

Ambos grupos le manifestaron la intención de seguir con sus programas y de no aceptar el suyo, y entonces el antropólogo andaluz pensó en Aniceto Sela Sampil. En la magnífica biografía que Juan Carlos García Palacio escribió sobre el catedrático mierense leemos que Aniceto siempre tuvo un interés especial por los estudios folklóricos asturianos, y compartió esta inquietud con su hija Josefina y su hermano Inocencio, así que, aunque aún era muy joven, parecía el hombre ideal para esta empresa.

El exdirector del RIDEA José Luis Pérez de Castro publicó en 1983 un extracto de la abundante correspondencia que a partir de 1984 le dirigió Antonio Machado Álvarez al mierense pidiendo su apoyo para la creación del centro folklórico asturiano, y sabemos que Aniceto Sela se puso en marcha y volvió a intentar convencer a Fermín Canella y Leopoldo Alas, “Clarín”.

Fue inútil. Ante su negativa a colaborar, Sela lo intentó con Juan Menéndez Pidal, que aunque había nacido en Madrid se consideraba asturiano como sus hermanos Ramón y Luis, y al igual que ellos pasaba largas temporadas en Pajares; pero este tampoco se mostró dispuesto a apoyar la idea.

En una de sus cartas, Machado acusó a Canella y a Alas de hacer literatura colegiada y erudita y de estar al margen de los intereses del pueblo llano, afirmando: “Si nos abandonan, lo haremos nosotros”, y animó a Sela diciéndole que tenía inteligencia, buena voluntad, amor por Asturias, y que escribía lo bastante deprisa para apuntar lo que los aldeanos y sus conocidos podían decirle sobre las cosas populares como ya estaban haciendo otros hombres por toda España y “doña Emilia Pardo Bazán (que aunque no es hombre merece serlo) en La Coruña”.

En abril de 1884 Antonio Machado felicitó el cumpleaños de Aniceto aprovechando para insistir una vez más y le recordó que, si no se lograba un acuerdo regional, quedaba la posibilidad de constituir en solitario el Folk-Lore de Gijón y el de Mieres e incluso el de Santullano por el sencillo procedimiento de ir recogiendo informaciones de todo tipo entre los aldeanos y la gente del pueblo: “Ya recordará que los Folk-Lores pueden y deben ser regionales, provinciales y locales. Cuantos más, mejor. Y, en definitiva, si el de Oviedo no se constituyese, Mieres será la capital folklórica de Asturias.

Después de esta carta, Aniceto Sela entró en contacto con los colaboradores de otras provincias y se decidió a realizar un último intento para constituir el Folk-Lore Asturiano. El 15 de mayo de 1884 escribió a Machado desde su casa de Santullano para contárselo y convocó una reunión con todos los posibles colaboradores para constituir la primera junta directiva, pero allí se presentaron Aramburu y “Clarín” y con sus argumentos boicotearon definitivamente el proyecto.

Ya no hubo más correspondencia entre ambos. Según Juan Carlos García Palacio, el jurista mierense necesitaba en aquel momento todo su tiempo para preparar las oposiciones a la cátedra y abandonó el proyecto.

En aquel 1884, Antonio Machado Álvarez publicó un artículo sobre el folklore de Ávila, con la información proporcionada por una criada. Poco después, en 1886, el militar madrileño Eugenio de Olavarría Huarte, secretario del Folk-Lore Castellano, siguiendo el mismo método, publicó “Contribución al folklore de Asturias. Folk-Lore de Proaza”, el primer estudio sobre el folklore asturiano. Según su testimonio había obtenido su información sin salir de casa gracias a una sola persona, su criada Rosa Fernández, natural de Villanueva (Santo Adriano) y criada en Proaza, que –según él– después de romper el hielo “en menos de tres horas me dijo 128 cantares aquella noche. Después vinieron las leyendas, las tradiciones, los romances”.

Antonio Machado Álvarez, quien escribió en una ocasión: “Los Selas y Machados no seremos nunca más que obreros del saber popular”, no fue un personaje grato para los integrantes del grupo La Quintana, y “Clarín” especialmente no dudó en criticar las materias objeto de sus investigaciones, considerando que eran irrelevantes para la cultura asturiana. Evidentemente se equivocó y actualmente los estudios de nuestras tradiciones y especialmente de la llingua asturiana han ido aumentando en interés.

Después, alguno intentó corregir este desatino, pero ya fue tarde. Aquel mismo 1886, Fermín Canella publicó en Oviedo sus “Estudios Asturianos (Cartafueyos d'Asturies)” incluyendo entre sus capítulos uno dedicado al “Saber popular (Folk-Lore asturiano)” en forma de carta a Antonio Machado ofreciéndose a crear “la Academia asturiana tan deseada por Jovellanos o el Folk-Lore Asturiano, que viene a ser lo mismo”.

El desengaño sufrido en Asturias, junto con las dificultades que fueron surgiendo en otras partes de España para la extensión del Folk-Lore, acabaron haciendo mella en el sevillano, que, decepcionado y arruinado, emigró a Puerto Rico para trabajar como registrador de la propiedad. Regresó al año siguiente afectado por una esclerosis medular y falleció en Sevilla el 4 de febrero de 1893, a los 47 años de edad.

Antonio Machado Álvarez ha pasado a la historia sobre todo por sus trabajos sobre Andalucía y los cantes flamencos, aunque su obra más importante, reeditada no hace mucho, es la “Biblioteca de las Tradiciones Populares”, de la que se publicaron once volúmenes entre 1883 y 1888 con la colaboración de autores de toda España.

En ella, Asturias está representada por el trabajo sobre Proaza que Eugenio de Olavarría firmó con el seudónimo L. Giner Arivau. Sin embargo, los asturianistas siguieron un camino más centrado en los estudios históricos, mientras las tradiciones y la llingua de esta tierra tardaron en tener la misma relevancia. En cuanto a los métodos de don Antonio, solo con ver la televisión podemos observar cómo los etnógrafos y los antropólogos más o menos cualificados que se asoman a la programación regional siguen realizando su trabajo de campo de la misma forma.