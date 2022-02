El último tendero que abraza la plaza de Mieres: la perdida tradición de los puestos de exterior

El mercado de abastos de Mieres fue diseñado por el arquitecto Juan Miguel de la Guardia e inaugurado en febrero de 1907. Acaba de cumplir por tanto 115 años. En este prolongado siglo de vida la estructura del inmueble se ha mantenido casi imperturbable, pero las costumbres y hábitos comerciales se han ido adaptando a los tiempos. Durante décadas una de las características del equipamiento fue la concentración de puestos en todo el contorno del espacioso edificio. De aquella rebosante órbita comercial sobrevive un pequeño asteroide. Es la tienda de Crisanto Cacharro. El último puesto al aire libre de la plaza de Mieres.

“Los tiempos van cambiando. Ahora hay muchas medianas superficies y cambian las maneras de comprar y también de vender”, explica este mierense, que lleva doce años despachando frutas y hortalizas en la esquina noroeste de la plaza. Cuando se instaló aún sobrevivía otro puesto. Desde hace unos años en todo el entorno peatonal de la plaza solo da sombra su toldo. “En la calle se vende bien. La claridad del día hace lucir más la fruta que bajo techo. También es más barato el alquiler”, apunta sin ocultar ninguna de sus motivaciones. “Yo estoy encantado fuera y no me gustaría tener que trabajar en el interior”.

Crisanto Cacharro trabajó en su juventud de camarero. “Estuve desplazándome a Menorca cada verano durante veinte años”. Al final se cansó y optó por asentarse. En 2010 decidió montar un puesto de frutas y verduras. No acierta a explicar la motivación que le empujó a elegir esta actividad. Lo que si recuerda es que tenía claro donde quería instalarse: “Decidí poner un negocio de alimentación fresca, pero no quería meterme en un local. Esta esquina siempre me llamó la atención”.

La inauguración

La plaza de Mieres se gestó en el 30 de mayo de 1904, cuando un grupo de concejales suscribió una moción sobre la necesidad de un edificio cubierto en el cual se pudiera celebrar el mercado diariamente. Entendían los concejales que con este inmueble saldría beneficiado el pueblo en general, “por encontrar diariamente mayores facilidades para toda clase de compras”.

Se trata de un edificio de planta rectangular y de generosas dimensiones. Hasta bien entrada la década de los noventa la actividad en los puestos exteriores era intensa. Antes de la irrupción de las medianas y grandes superficies el demográficamente bien nutrido Mieres industrial acudía diariamente a estas tiendas en busca de alimentos. Las voces de los comerciantes buscando atraer a los clientes resonaban en el por entonces palpitante corazón de Mieres. “Es bonito pensar que contribuyes a mantener una tradición”, señala un ahora Crisanto Cacharro.

La jornada arranca pronto para este comerciante, que a las siete de la mañana, llueva o brille el sol, monta su puesto. “Al principio lo pasaba mal cuando llovía mucho, pero poco a poco vas adquiriendo práctica y trucos”. La experiencia es la mejor maestra. Pero las cosas nunca son tan sencillas como parece. “Cuando llueve tiendes a colocar menos productos, pero eso no significa que vayas a vender menos”. Cacharro es testigo de que la demanda es muchas veces caprichosa: “Algunas de mis mayores cajas las tengo hechas bajo un diluvio y azotado por el viento”. Su puesto es el único que resiste a las fuertes corrientes del cambio.