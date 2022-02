Hartazgo en Mieres: Detenido por decimoquinta vez un conocido delincuente tras un centenar de robos en cocheras y trasteros

El más contumaz de los delincuentes multirreincidentes que operan en Mieres fue detenido ayer por la Policía Nacional tras robar al menos un coche y 15 garajes entre el viernes y la madrugada del lunes. Además, atacó con un cuchillo y pretendió atropellar a un vecino que le intentó dar el alto tras sorprenderlo en pleno asalto. “Temí por mi vida”, afirma la víctima, que tuvo que huir corriendo.

D. A. C. suma en menos de dos años 15 detenciones, la mayoría por delitos contra el patrimonio. Se calcula que ha robado en más de un centenar de garajes y cocheras de Mieres. Su abultado historial delictivo incluye acciones temerarias al volante de coches robados. En septiembre del año pasado, tras sustraer un vehículo en Langreo, se saltó un control de la Guardia Civil. Uno de los agentes evitó el atropelló casi milagrosamente. El vehículo en fuga puso rumbo de regreso a Mieres sobrepasando todos los límites de velocidad, entrando en la ciudad derrapando, según constató un Policía Local. Hasta Santullano circuló en dirección contraria al recorrido que a esa hora estaba acotado para dar paso a una carrera ciclista en la que participaban cien jóvenes de entre 14 y 18 años. Finalmente fue interceptado en Santullano. Por menos de cinco minutos no coincidió con la carrera. Unos meses antes, ya había intentado atropellar a un Policía Nacional en pleno casco urbano de Mieres, causándole varias heridas.

Ola de indignación

La intensa actividad delictiva desarrollada por este peligroso toxicómano es conocida en Mieres desde hace meses, pero los últimos robos han generado una ola de indignación al propagarse la noticia por el municipio. La paciencia del vecindario se ha colmado, ya que el delincuente en cuestión está perfectamente identificado por todos aquellos que participan en las juntas de seguridad ciudadana. El movimiento vecinal y el propio Ayuntamiento pidieron ayer información a la Policía Nacional ante el estallido de alarma social. La Comisaría se limitó a tranquilizar los ánimos confirmando su detención. El sentir general, tanto político como ciudadano, confluye tras el nuevo arresto de D. A. C. “La Policía ya no puede hacer más. No les pedimos más implicación”. Las miradas están puestas en el Juzgado, que hasta ahora ha dejado en libertar a este delincuente reincidente cada vez que ha sido puesto a disposición judicial. El malestar es enorme.

“No entendemos que alguien que lleva meses robando y que es incorregible pueda ser puesto en libertad una y otra vez para que siga actuando con impunidad”, apuntaron ayer vecinos afectados por los últimos robos. Las quince detenciones que acumulada en menos de dos años esta persona certifican su voracidad delictiva, alimentada por su necesidad de compra droga. Ha robado garajes y coches a lo largo de todo Mieres, “desde Vega de Arriba a San Pedro”, puntualizan los portavoces de los principales barrios de la ciudad. “Nos sentimos indefensos y son muchos meses en esta situación”, añaden.

D. A. C. ha logrado importantes botines con sus robos en garajes, desde bicicletas de último modelo a cañas de pescar de gran valor. Normalmente roba un coche para cargar la mercancía y poder huir. El punto donde compra la droga está también localizado por la Policía Nacional, con decenas de intervenciones y varias detenciones en un piso de una conocida urbanización del centro de Mieres.

Ayuntamiento y vecinos comparten inquietud y "mucha preocupación"

El gobierno de Mieres señalo ayer que comparte el sentimiento de “inquietud y mucha preocupación” que se ha extendido por la ciudad tras la creciente actividad delictiva de un reducido pero muy activo grupo de multirreincidentes. La Agrupación Vecinal lamenta que la respuesta judicial “no haya atajado” una situación que ha desembocado en “alarma social”. “La situación es más que preocupante y es algo que ha ido en aumento con el paso de los meses. Los delincuentes no pueden campar a sus anchas evitando una y otra vez la cárcel”, apuntaron ayer los portavoces de las asociaciones vecinales de Mieres. Uno de los directivos, Manuel Prado, reclamó al Juzgado una mayor “sensibilidad” ante el aumento de la inseguridad ciudadana: “Las personas tenemos el derecho de poder sentirnos seguras y no se puede permitir que delincuentes reincidentes sin intención alguna de corregirse vayan de robo en robo hasta acabar haciendo un daño irreparable”. Tanto el Ayuntamiento de Mieres como el movimiento vecinal coinciden en elogiar el trabajo de las fuerzas de seguridad, en especial de la Policía Nacional. “Su implicación está fuera de toda duda y agradecemos su esfuerzo, muchas veces incluso a costa de su propia seguridad”, señalan los portavoces de la Agrupación Vecinal. D. A. C. ha intentado atropellar en los últimos meses a dos agentes.