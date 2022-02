La droga se adueña de un edificio de Mieres: “Es triste tener miedo de ir a tu casa”

En uno de los bloques de la urbanización Buenavista, en pleno de centro de Mieres, los vecinos están reviviendo un drama que fue tristemente frecuente en la década de los ochenta. Una de las viviendas del bloque se ha convertido en el principal punto de venta de droga de la ciudad. Más de medio centenar de actas policiales con incautación de sustancias estupefacientes, muchas veces heroína, y media docena de detenciones suma este problemático foco. Junto al alarmante problema de salud pública, el continuo trasiego de drogodependientes, en algunos casos muy conflictivos, y las constantes discusiones y trifulcas han sumido en un “infierno” a las diez familias que residen en el portal. “Es triste sentir miedo cuando entras en tu casa”, señalan totalmente desalentados los portavoces de la comunidad tras dos años “sin paz” debido a este presunto punto de venta de droga.

El aguante de los vecinos de Buenavista, en la calle Manuel Llaneza, está ya agotado. Explican que su drama comenzó hace aproximadamente dos años, cuando una mujer y su hija se instalaron en un piso propiedad de una vecina con problemas de adicción. “Desde entonces se han dedicado a vender droga, atrayendo a clientes no solo de Mieres, sino de toda la comarca”, apunta Juan Ignacio Fernández. Este mierense jubilado afronta esta situación desde su condición de abuelo: “Es terrible no poder dejar que tus nietos suban solos por la escalera y que los tengas que acompañar a todas partes”. Y es que la comunidad estima que son más de medio centenar los clientes habituales de este punto de venta, la mayoría con presencia casi diaria.

“Hay noches que es imposible dormir y hemos contado hasta 16 personas en el interior del piso”, señala Juan José Fernández. “Las peleas, voces y discusiones son una constante, día tras día sin descanso”, añade. “Cuando a una persona no le abren por el motivo que sea, terminan picando en el resto de casas para intentar entrar o directamente fuerzan la puerta”, subraya José Antonio Álvarez. “Luego está la suciedad, con jeringuillas por el suelo y hasta vasos con orines. Y eso cuando no te encuentras a gente tirada en el suelo con el mono”.

Los vecinos hace tiempo que no conocen el significado de la palabra descanso. Los diferentes grados de las molestias llegan hasta el punto de sentirse en peligro. De hecho, alguno de los residentes ya ha sido agredidos. Es el caso de Francisco Cienfuegos, que hace ahora un año, el 26 de febrero de 2021, recibió un puñetazo en la cara. Se lo propinó D. A. C. , el delincuente multirreincidente que ha sido detenido en quince ocasiones por la Policía Nacional tras sumar más de un centenar de robos en trasteros y, sobre todo, cocheras de Mieres. Este conocido drogodependiente permanece desde el martes arrestado en la Comisaría a la espera de pasar una vez más a disposición judicial. “Esperamos que esta vez lo manden para la cárcel, porque ya está bien; no aguantamos más”, señalan los vecinos. “Resulta que si montas una tienda y te saltas un trámite administrativo o no pagas un impuesto llega la administración y te puede cerrar hasta el negocio. Pero aquí pueden estar vendiendo droga durante dos años con total impunidad y a la vista de todos”.

Los vecinos de Buenavista sienten el respaldo de la Policía Nacional, que ha efectuado decenas de intervenciones en el portal. “En ocasiones estamos tan intranquilos que hemos confundido a policías de paisano con drogadictos. La Policía está cumpliendo y nos apoya”, aseguran los afectados. Ahora bien, la perseverancia policial no es suficiente: “La justicia sabrá qué hay que hacer, si se les puede encarcelar o desalojar; pero lo que está claro es que no hay derecho a que unos delincuentes nos hagan la vida imposible”, señalan los portavoces de la comunidad.

Los vecinos están decididos a movilizarse. Cuentan con el apoyo de todo el movimiento asociativo: “Conocemos el caso y apoyaremos cualquier medida de presión que adopten, ya que es inconcebible que se permita algo así”, remarca Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres.

La terrible realidad que viven cada día los vecinos de la urbanización Buenavista acorralados por un impune tráfico de drogas queda retratada en el caso de Francisco Cienfuegos. Tras denunciar la agresión y amenazas que sufrió por parte de D. A. C., una sentencia judicial consideró los hechos probados. El fallo, además de una multa que no se pagó, estableció una orden de alejamiento de 200 metros a su domicilio u otro lugar frecuentado por el agredido. Aun así, este mierense se cruza cada día en el portal con D. A. C. “Prácticamente vive aquí”, señalan los vecinos. Esta es la realidad cotidiana para una decena de familias: “La única solución que aparentemente tenemos es marcharnos de nuestras casas si queremos recuperar nuestras vidas. Así de simple y así de triste”.

Junta de Seguridad Ciudadana

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ha convocado una junta de seguridad ciudadana que se celebrará, salvo imprevistos, el 28 de febrero. Acudirá la delegada del Gobierno, Delia Losa. Se encontrará con unos dirigentes políticos y vecinales “molestos y preocupados”. El malestar está muy focalizado en la administración de justicia. La presencia de un reducido número de delincuentes multirreincidentes con decenas de detenciones está generando una alarma social inesperada en un municipio con unas muy bajas tasas de actividad delictiva.

La seguridad ciudadana está inmersa en Mieres en una paradoja. Los datos que maneja el Ministerio del Interior sobre infracciones penales registradas para localidades de más de 30.000 habitantes sitúan a Mieres como el concejo más seguro de entre los seis que en Asturias superan ese listón de población. Con 22,77 infracciones por cada mil habitantes durante 2020, Mieres se destaca por debajo del segundo clasificado, en este caso Siero, que presenta una tasa de 26,69. Y en este favorable contexto la presencia del citado grupo de multirreincidentes está generando una alarma social que va en aumento. Cuatro delincuentes han absorbido la casi totalidad de delitos contabilizados en el concejo el año pasado. Uno de los más contumaces transgresores que opera en Mieres fue detenido el martes por la Policía Nacional tras robar al menos un coche y 15 garajes entre el viernes y la madrugada del lunes. Además, atacó con un cuchillo y pretendió atropellar a un vecino que le intentó dar el alto tras sorprenderlo en pleno asalto. “Temí por mi vida”, afirma la víctima, que tuvo que huir corriendo.

El Alcalde convoca una junta de seguridad para frenar la delincuencia multirreincidente