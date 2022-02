El gobierno de Mieres porfía por el grado de Deportes: “Ponerlo aquí cuesta menos”

El primer punto que se plantea desde Mieres trata sobre el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que Villaverde anunció que iría para Oviedo. Desde el Ayuntamiento indican que “en su propuesta la Universidad no aporta informes de costes ni auditorías de espacios, como tampoco la previsión del gasto que supondrá la necesaria reorganización de espacios e instalaciones que requerirá implantar este grado en Llamaquique”. El Consistorio mierense entiende que en el documento de la Universidad “el único argumento que se aporta para fundamentar la propuesta son los costes de locomoción y desplazamiento del profesorado, sin plantear tampoco un estudio de costes o una estimación”. “A la vista de estas circunstancias, parece evidente que no se puede afirmar que la propuesta sea la única viable ni tampoco la más eficiente”, indican las alegaciones presentadas, para subrayar que “el Campus de Mieres dispone de las infraestructuras deportivas, aulas y laboratorios necesarios para este Grado por lo que el coste de su implantación, desde este ámbito, es notablemente menor”.

Además, desde Mieres destacan la “plena colaboración del Ayuntamiento para facilitar cualesquiera instalaciones municipales deportivas necesarias”, al tiempo que indican la cercanía de las estaciones de esquí asturianas. “La opción de Mieres no requiere costosas operaciones de traslado y equipamiento de nuevos edificios como requisito previo para su implantación, lo que supone un menor gasto público y es la opción que menor tiempo requiere para su puesta en marcha”, prosiguen desde Mieres.

El gobierno local subraya que en el documento “Modelo de Organización” de la Universidad se especifica que el traslado de centros, departamentos y titulaciones a Barredo “es una opción para la descongestión y reorganización que necesariamente debe abordar la Universidad”, y reconoce que “la única dificultad para llevar a cabo esta opción es la polémica que suscitaría”.

Matriculaciones

Sobre la posible eliminación del grado en Ingeniería Geomática, desde el equipo de gobierno de Mieres “no se comparten los argumentos ni la conclusión propuesta ya que, por ejemplo, los datos disponibles en la Escuela Politécnica de Mieres plantean una tasa de abandono mucho menor de la que señala el documento universitario, 9% frente al 35,9%”. Además, en las alegaciones se destaca que “en la actualidad el mercado laboral no es capaz de cubrir las necesidades de plantilla por la falta de titulados como los de esta Ingeniería y se pide no obviar que la demanda y necesidad social y estratégica de la Geomática es alta o muy alta”. Además, el informe incluye un dato: en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2020 “se han desarrollado un total de 44 proyectos de investigación relacionados con la Ingeniería Geomática”.

Finalmente, sobre el traslado de la Ingeniería de Minas al campus de Mieres, el gobierno local recuerda que se trata de “una decisión inevitable porque la integración de estos estudios permitirá, por fin, concentrar todos los estudios en la Escuela Politécnica de Mieres, que cuenta con unas instalaciones más modernas y mejor dotadas”, pero se reclama que no se trata de “la fusión de dos centros, sino de la integración de esta Ingeniería en la oferta académica”, de la Politécnica de Mieres sin crear un nuevo centro. El gobierno local espera que sus argumentos “sean tenidos en cuenta y se apueste realmente por impulsar la actividad en el campus de Mieres, el más infrautilizado de la Universidad”.

El PSOE rechaza firmar las alegaciones y critica a IU por no consensuarlas con tiempo suficiente

La portavoz del PSOE de Mieres, Gloria Muñoz Ávila, se mostró ayer crítica por la forma de actuar del gobierno de Mieres en cuanto a la presentación de alegaciones al plan de la Universidad, que los socialistas se han negado a rubricar. Pese a que nada más que el Rector anunció sus planes para Mieres, y la no concesión del grado de Deportes, PSOE e IU se pusieron en la misma dirección, los socialistas dan ahora un paso a un lado. “Aunque de palabra se nos relató 24 horas antes que se estaba estudiando la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera presentar alegaciones, no es hasta 20 minutos antes del cierre del período cuando se nos traslada un documento, que obviamente no era posible analizar y sí fuera preciso matizar, enmendar o aportar cualquier opinión”, explicó Gloria Muñoz, que señaló que “en ese mismo momento ya les dijimos que no podíamos firmar tal documento”. “El respaldo de una acción sin diálogos previos, sin participar en proceso de elaboración de conclusiones, no es la forma de actuar del PSOE para trabajar por el interés de nuestro municipio”, lamentó la concejala socialista, que agregó que “de nuevo a IU le puede la confusión de la mayoría absoluta con el absolutismo”. Por último, la edil aseguró que “hemos defendido y defenderemos siempre la necesidad de un plan integral para el desarrollo del Campus y del territorio de las comarcas mineras. Aspiramos a un campus con departamentos, docencia, titulaciones e investigación que sea un verdadero apoyo para el futuro de nuestras comarcas”.