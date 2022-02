Ingresa en prisión el mierense al que se atribuyen más de cien robos en cocheras

El Juzgado de Mieres decretó ayer el ingreso en prisión del delincuente multirreincidente que a lo largo de los últimos meses ha desvalijado más de un centenar de cocheras y trasteros de Mieres. La orden fue dictada tras prestar declaración el hombre que el pasado lunes fue atacado por D. A. C., cuando sorprendió a éste asaltando un garaje de la calle Aller. “Si no lo hubieran metido en la cárcel estoy seguro de que hubiera vuelto a robarnos de inmediato. Es incorregible y peligroso”, señaló ayer la víctima a este diario. “Me persiguió con un cuchillo y gritándome que me iba a rajar”, revivió, aún nervioso.

El ingreso en prisión del más desenfrenado miembro del pequeño, y perfectamente localizado por la Policía, grupo de delincuentes reincidentes que operan en Mieres se ha materializado justo cuando se había extendido por la ciudad un clima de “preocupación e inquietud”. Tanto el Ayuntamiento como el movimiento vecinal había utilizado los citados términos para definir su malestar. De hecho, los vecinos afectados por el otro gran problema de seguridad, el relacionado con un muy activo punto de venta de droga en la calle Manuel Llaneza, han convocado una protesta. El alcalde, Aníbal Vázquez, ha fijado, por su parte, una junta de seguridad ciudadana para el día 28. Las decenas de intervenciones que a los vecinos les costa que ha realizado la Policía Nacional en los últimos meses, tanto en lo referente a robos en cocheras como en lo relativo al tráfico de drogas, no es suficiente para aplacar el hastío ciudadano. Las quejas apuntan hacia la administración de justicia. El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, adelantó ayer que durante la junta de la seguridad ciudadana ,ya convocada, el colectivo trasladará a la delegada del Gobierno, Delia Losa, el descontento de la plataforma en el citado sentido. “Seremos muy contundentes”, adelantó el portavoz vecinal. D. A. C. ha sumado quince detenciones en apenas dos años, la mayoría por robos de coches y garajes. Todo indica que el arresto del pasado martes será el último que protagonice en un largo tiempo. Ayer fue llevado al Juzgado poco antes de las once y media de la mañana. A primera hora de la tarde fue trasladado al centro penitenciario de Villabona tras decretar la juez su prisión preventiva. La noticia generó alivió en la calle, pero no se puede hablar de una satisfacción plena: “Mucha gente podrá dormir tranquila, pero algo funciona mal cuando un individuo como éste puede pasar meses robando casi a diario con total impunidad y atacando a personas que solo quieren vivir y trabajar seguras”, apuntaron ayer los portavoces de la Agrupación Vecinal de Mieres. El historial La actividad delictiva desplegada por D. A. C. roza la voracidad. Se calcula que ha robado, presuntamente, en más de un centenar de garajes y cocheras de Mieres. “Solo sabe forzar un tipo de cerraduras, por lo que seguramente habrá intentado acceder a muchos cientos de inmuebles”. Su abultado historial incluye acciones temerarias al volante de coches robados. En septiembre del año pasado, tras sustraer un vehículo en Langreo, se saltó un control de la Guardia Civil. Uno de los agentes evitó el atropelló casi milagrosamente. El vehículo en fuga puso rumbo de regreso a Mieres sobrepasando todos los límites de velocidad, entrando en la ciudad derrapando, según constató un Policía Local. Hasta Santullano circuló en dirección contraria al recorrido que a esa hora estaba acotado para dar paso a una carrera ciclista en la que participaban cien jóvenes de entre 14 y 18 años. Finalmente fue interceptado en Santullano. Por menos de cinco minutos no coincidió con la carrera. Unos meses antes, ya había intentado atropellar a un Policía Nacional en pleno casco urbano de Mieres, causándole varias heridas.