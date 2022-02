Fernando Vallespín, politólogo: “Lo que ha pasado en el PP es suicida, ni Casado ni Ayuso pueden liderar el partido”

kFernando Vallespín es politólogo y estudia la conducta en relación a las ideologías. Está convencido de que en las democracias avanzadas estamos entrando en una fase posliberal, lo que el llama “cansancio civilizatorio”. Ayer estuvo en Langreo para presentar en la Casa de la Buelga de Ciaño su último ensayo, titulado “La sociedad de la intolerancia”. El acto estaba organizado por la asociación cultural “Cauce del Nalón” y la Universidad de Oviedo, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Langreo. Antes de la presentación, el catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, analizó para este periódico algunas cuestiones de actualidad.

–¿Qué sensaciones le deja la crisis del PP?

–Lo que han hecho es suicida, van a partir el partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se equivoca si piensa que no tiene que asumir responsabilidades políticas. Lo tiene muy difícil. Lo que ocurre es que el partido debería hacer una averiguación independiente. Lo que no puede ser es que el aparato del partido al que te has enfrentado sea el que te evalúe. No están claras las responsabilidades penales por el contrato con su hermano, pero la responsabilidad política está clara.

–¿Y del otro lado?

–Hay un grave problema en la forma en que el aparato del partido, es decir, Pablo Casado y Teodoro García Egea, han llevado este asunto, intentando acceder a una información para tener a esta mujer controlada.

–¿Hay solución?

–Para evitar que el partido se suicide no tienen más remedio que tomar medidas drásticas que pasan por el hecho de que ninguno de estos dos personajes (Ayuso y Casado) puedan tener opciones a presidir el partido.

–¿Y entonces?

–Tiene que entrar un barón territorial como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía) y hacerse cargo del partido de manera transitoria. No sé cómo lo pueden articular con los estatutos del PP pero debería ser algo así. García Egea debe asumir responsabilidades inmediatamente y Casado iniciar el tránsito hacia un nuevo liderazgo.

–Su último ensayo podría enmarcarse dentro de esa literatura sobre la crisis democrática, que también podría incluir la crisis del PP.

–El libro trata de la pérdida de algunos valores liberales típicos de los sistemas democráticos, de ver en qué se manifiesta y cómo se produce.

–¿Quiénes son los culpables de esa pérdida de valores democráticos?

–Una parte de responsabilidad la tienen las nuevas comunicaciones, las redes sociales que facilitan la descalificación gratuita y continua, la polarización de posiciones, y la ausencia de verdadera deliberación.

–¿Los medios de comunicación son garantes de esos valores?

–Sí, cuando menos para fijar los hechos, porque ahora se inventan hasta los hechos o se ofrecen informaciones sesgadas para dotar de legitimidad a determinadas posiciones políticas.

–¿En qué punto nos encontramos ahora?

–Hemos pasado del pluralismo al tribalismo. En el pluralismo cada uno sostiene su opinión, se intercambia, se argumenta y se discute; en el tribalismo uno se adscribe a una opinión ya hecha y que es firme como la piedra, inamovible. Se aprecia también un paso del individualismo al identitarismo. El sujeto no tiene autonomía para acceder a su propia opinión sino que se adscribe a la de su tribu. Todo lo que no encaja en la visión del mundo de tu tribu lo desechas.

–¿Esas tribus son formaciones políticas?

–La extrema derecha es más intolerante. Tiene convicciones que no están dispuestos a mover. En la izquierda están las llamadas guerras culturales, los “woke”, grupos que persiguen el racismo, el sexismo, la lgtbifobia... El problema es que se toman la justicia por su mano, cuando una expresión no les gusta, te cancelan.

–Y están los ofendidos.

–Los ofendiditos, que además te lo hacen sentir. El problema es que vivimos en una cultura de la queja y la victimización continua en la que si no eres víctima parece que no existes. Si hasta Trump se presentaba como víctima.

–¿Y hacia dónde vamos?

–Podemos haber entrado en una fase posliberal dentro en las democracias avanzadas. Es lo que llamo cansancio civilizatorio. Tenemos que definir el perímetro de la tolerancia porque si todo es tolerable, ese concepto pierde todo su sentido.