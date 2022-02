El nuevo telecabina de Pajares, más cerca: estará listo para la próxima campaña

La estación de Pajares afrontará en los próximos meses el primer paso de su gran reconversión. Las obras para instalar el nuevo telecabina que ejercerá como remonte principal del complejo comenzarán a finales de la primavera o principios del verano, con la aspiración de que el remonte esté listo para la próxima temporada 2022-2023. Esa es la previsión que maneja el Principado y que, ayer, la Consejera de Cultura, Berta Piñán, y la directora general de Deporte, Beatriz Álvarez Mesa, trasladaron a la alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, en el encuentro que mantuvieron en Oviedo.

La administración regional celebró hace unos días la mesa de contratación para abrir los sobres de las empresas que optan a ejecutar las obras de montaje de un remonte que cuenta con un presupuesto de 8,26 millones de euros. “La Consejera me explicó que en unos días celebrarán una segunda mesa (para abrir los sobres con las oferta económicas), pero lo bueno es que ha habido varias empresas interesadas en ejecutar el proyecto, y se puede proseguir con la tramitación, que se había retrasado por las alegaciones de una empresa”, señaló Gemma Álvarez.

La idea es que las obras puedan comenzar a ejecutarse a finales de la primavera o principios del verano. “Esa es la previsión que manejan, con el objetivo de que la próxima temporada esté listo el nuevo remonte, que será un importantísimo impulso para nuestra estación de Pajares, que lleva años necesitando una inversión así. Estábamos viendo como poco a poco se iba muriendo sin ninguna solución”, indicó la alcaldesa de Lena.

La obras no solo conllevan la ejecución del nuevo telecabina, sino que también se desmontará parte del actual remonte del Brañillín, que quedará a reducido a la mitad, y el desmontaje de otros cuatro dispositivos. “Es un proyecto complejo y todo dependerá de los plazos que ofrezcan las empresas que optan a realizarlo”, valoró Álvarez, que se mostró satisfecha con el encuentro. “Siempre he dicho que esta consejera había cumplido sus compromisos con Lena, y es lo que estamos viendo”, apuntó Álvarez, para agregar que “era muy necesario llevar a cabo este proyecto, que no solo impulsará la actividad en invierno. También en los eventos que se realizan fueran de temporada será un recurso muy importante”.

Actividad estival

Precisamente en la reunión entre las responsables del Gobierno autonómico y la regidora, también se puso sobre la mesa el plan de actividades veraniegas de la estación de Valgrande-Pajares, que durante los dos últimos estíos ha tenido una gran acogida por parte de los turistas.

El programa “Veranu en Payares” se saldó el pasado año con un notable aumento de la participación, según el balance de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo. En concreto, el remonte “El Brañillín”, que este verano será desmontado, fue utilizado casi 8.300 veces, lo que supuso un 60 por ciento más que la campaña estival pasada. En total, siempre según los datos facilitados ayer por el Principado, 1.900 personas participaron en las diferentes actividades llevadas a cabo en la estación durante el pasado verano. “Es un programa que viene funcionando muy bien y hay un interés por parte del Principado por continuar con él”, apuntó la regidora.

Lo que no se sabe es hasta qué punto se puedan desarrollar las actividades, al estar la estación en obras. “Me imagino que haya que adaptar el Veranu en Payares, pero lo importante es que para la próxima temporada tengamos el remonte operativo”, señaló la regidora lenense.