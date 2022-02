“Denunciar siempre”, clave para poder encarcelar a los delincuentes reincidentes

Los expertos en Derecho Penal no encuentran explicación jurídica a que una persona requiera hasta quince detenciones en dos años por robos con fuerza para ingresar en prisión, como ha sucedido en Mieres con D. A. C. “Para poder interpretar este caso habría que conocer todos los detalles, ya que hay muchos condicionantes que pueden influir en las decisiones de un juez. No todo es tan sencillo como puede parecer”, apuntan los expertos consultados por este diario. El consejo, en todo caso, es “denunciar siempre, por poca cosa que nos parezca inicialmente”

Javier Gustavo Fernández Teruelo es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo. Antes de analizar la cobertura que el Código Penal establece para los casos de reincidencia, subraya que la información que se conoce sobre la actividad delictiva desplegada en Mieres por D. A. C. y sus múltiples detenciones no permiten poder hacer un análisis bien fundado. Para ello sería necesario conocer el punto de vista de los jueces locales. “Hay que partir de que resulta impensable que un juez pueda prevaricar para defender a un delincuente”. Dicho esto remarca que la legislación actual castiga a los multirreincidentes: “ El problema es que no es lo mismo sospechar que probar los hechos”. “También hay que tener en cuenta que si lo sustraído no excede de 400 euros se considera un hecho leve, un hurto”. Más tajante se muestra Fernández Teruelo a la hora de valorar la responsabilidad penal que conlleva el tráfico de droga. “Nuestro Código Penal establece penas muy altas”. El movimiento vecinal de Mieres ha convocado para el próximo 25 de febrero una concentración de protesta frente al edificio de la calle Manuel Llaneza que desde hace dos años alberga el principal punto de venta de droga de la ciudad. Los vecinos de Buenavista sienten el respaldo de la Policía Nacional, que ha efectuado decenas de intervenciones en el portal. Aquí es donde Fernández Teruelo ve necesario introducir un importante matiz. “Si bien el tráfico de drogas es perseguido y conlleva importantes penas, el autoconsumo no pasa de ser una falta administrativa”. Poca importancia Jesús Bernal es también profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo: “El concepto de reincidencia se aplica con frecuencia, tanto a delitos contra el patrimonio como contra la salud pública”. A su juicio, uno de los problemas es que “por regla general se trata de delitos de poco alcance, pequeños, que prescriben con facilidad”. Bernal considera esencial que las víctimas “denuncien” cualquier tipo de acto delictivo, ya que de esta forma “a la larga pueden facilitar tanto el trabajo de la Policía como de los jueces”. En casos como el de Mieres, sin entrar en el fondo de los casos concretos por desconocimiento de los detalles, advierte que lo esencial para combatir la alarma social es que “las condenas y la labor de prevención” se activen “de manera coordinada para que resulte eficaz”. Con todo, subraya que actuar ante la acumulación de pequeños delitos “no siempre resulta una tarea sencilla a nivel judicial”. Tanto el Ayuntamiento como el movimiento vecinal de Mieres afirman estar “inquietos y preocupados” ante la actividad de un pequeño grupo de delincuentes multirreincidentes que desde hace meses vienen generando una gran alarma social en un municipio con una baja tasa de delincuencia. En este contexto, el Juzgado de Mieres decretó el jueves el ingreso en prisión del delincuente multirreincidente que a lo largo de los últimos meses ha desvalijado más de un centenar de cocheras y trasteros de Mieres. La orden fue dictada tras prestar declaración el hombre que el pasado lunes fue atacado por D. A. C., cuando sorprendió a éste asaltando un garaje de la calle Aller.