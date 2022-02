La suerte de la Lotería Nacional se acordó de la localidad lenense de Campomanes, que se llevó parte del segundo premio del sorteo celebrado ayer. Fue gracias al número 96.784, agraciado con 12.000 euros por décimo.

Montse Álvarez, propietaria del estanco y punto de venta de lotería de Campomanes desde el año 2009, no pudo confirmar si había vendido más de un décimo, ya que tampoco le informaron al respecto desde la delegación de Loterías y Apuestas del Estado cuando le comunicaron que había vendido el premio. “Al ser un despacho, los décimos son de máquina, pero no sé si he vendido uno o más”, explicaba ayer la lotera, manifestando su esperanza de que el premio “haya caído entre los clientes habituales, ya que en estos tiempos es cuando más se necesita el dinero”.

Este despacho tiene una clientela variopinta, en su mayoría vecinos de Campomanes y de los valles del Huerna y Pajares, pero también tiene clientes que están de paso, ya que en la localidad comienza el puerto de Pajares, así como trabajadores de las obras de la Variante de Pajares. La suerte de la Lotería ya visitó este establecimiento hace varios años, dando un quinto premio en el sorteo de Navidad de 2013 y un segundo en el de Reyes en 2014.