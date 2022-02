Transformar los municipios en transición justa para "abordar la nueva reindustrialización". Esa es la premisa que el presidente del Principado, Adrián Barbón, trasladó a los alcaldes durante la celebración de la reunión ordinaria de la Asociación de Municipios en Transición Justa-Acom Asturias celebrada en Oviedo, en la que también participó su presidente y alcalde de Morcín, Mino García. Y es que la entidad ha cambiado de denominación para ampliar su espectro, pasando de aglutinar ayuntamientos mineros a todos aquellos que se pueden ver afectados por la transición ecológica. De hecho, Barbón también aprovechó para animar a los Consistorios que todavía no se han afiliado para que lo hagan porque no hacerlo "sería un gravísimo error para estos municipios".

El presidente del Principado elogió el trabajo desempeñado por la entidad, que "demostró la importancia y el significante de la unión hace la fuerza, porque es verdad que durante todos los años, desde los años 90, tenía una forma de trabajar ejemplar, dejando atrás los intereses tribales y de partido, y centrándose en lo institucional". El propio Barbón, que como alcalde de Laviana también fue presidente de Acom, señaló que "allí todos dejamos el carné del partido en la puerta y nos centrábamos en la importante transición de nuestros territorios, históricamente mineros, que habían nacido con esa visión de lo que significaba para nosotros la minería desde el punto de vista cultural, del empleo y de la generación de actividad económica en su entorno, y que ha sido uno de los grandes retos que esta asociación ha realizado".

También destacó Barbón la "estabilidad" que ha mostrado la entidad y señaló que "hay ayuntamientos que estáis haciendo importantísimos proyectos de cambio e incluso de mentalidad, de futuro, para ver por dónde pueden ir los tiros del mañana". Acom, por su parte, "es ejemplo de estabilidad, y es importante, en un mundo tan inestable como estamos viendo estos días, la estabilidad significa primero un mensaje de rigor al conjunto de la sociedad, de que nos tomamos las cosas en serio, y estoy convencido de que esta asociación va a ser un catalizador de estabilidad, de futuro, de ilusión y de esperanza".

¿Y ahora? Pues el presidente del Principado aludió a su etapa como máximo responsable de Acom "y empezábamos a hablar de que esto llegaba a su final, porque era evidente que lo que habíamos conocido, o el mundo que habíamos conocido, estaba cambiando, no podemos resistirnos al cambio, y va a una velocidad de crucero, incluso en cuanto a la capacidad de influencia que podamos tener, esto trasciende de los meros estados, son decisiones del ámbito de la Unión Europea". Por eso, como apuntó, "hay que buscar nuevos encajes, nueva economía, la utilización de esos fondos de transición justa, pero también de los programas Next Generation en los que los ayuntamientos tenéis que buscar el encaje para poder desarrollar iniciativas que redunden en esa transformación económica".

Ayuda

Un trabajo en el que puede ayudar la Asociación de Municipios en Transición Justa-Acom Asturias que, "frente al pesimismo que está tan generalizado, sea capaz de aportar una dosis de optimismo, convertir estos municipios en espacios de inversión, de futuro, de interés para el resto de los inversores en esa nueva reindustrialización que va a haber que abordar y que va a ser completamente distinta". Barbón consideró que "estamos ante una revolución tecnológica sin precedentes los ayuntamientos tienen una enorme labor por delante". Destacó que, en este sentido, la asociación "tiene dos cosas importantes, historia, historia reivindicativa como tiene que seguir siendo ante el resto de administraciones, no sólo ante el gobierno de España sino también en la Unión Europea, y tiene un equipo técnico de primer nivel, que han sido vitales en la defensa de nuestros intereses y que ahora lo van a ser para los municipios en transición".

Terminó el presidente del Principado argumentando el cambio de la asociación, que ha dado un paso hacia adelante porque "ya no solo hay municipios afectados por la minería del carbón, sino que hay muchas cuestiones ligadas al cambio energético, a nuestra propia revolución tecnológica, el cambio industrial, esos municipios en transición también se van a ver afectados y necesitan del apoyo, conocer de primera mano los instrumentos, por eso hago apología de que se afilien a esta asociación de municipios en transición-acom todos aquellos que aún no formen parte, sería un gravísimo error no hacerlo".