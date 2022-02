Marcel Iglesias, presidente de esMontaña: “Los fondos europeos pueden transformar los municipios de montaña; no podemos perderlos”

Marcel Iglesias es alcalde de Bonansa, un pequeño municipio del Pirineo oscense con 90 habitantes. Además, es presidente de esMontaña, la asociación española de municipios de montaña. Este año la capitalidad de esos espacios le corresponde a Sobrescobio, en el alto Nalón. Iglesias ha visitado por primera vez la zona.

–Uno de sus grandes retos es el acceso a los fondos europeos.

–Es de los más importantes porque suponen una oportunidad que no podemos perder. Esas ayudas pueden ser transformadoras para los pequeños municipios de montaña. Debemos estar alerta para no quedarnos fuera. Lo que ocurre es que somos municipios muy pequeños, sin personal es los ayuntamientos que pueda gestionar toda la documentación para acceder a este tipo de fondos. En Bonansa la Corporación está formada por el alcalde y dos concejales. Sin personal, se nos hace muy difícil. Por eso debe haber fondos adecuados a nuestra capacidad de gestión. Se están haciendo gestiones para que ese dinero llegue a municipios de menos de 5.000 habitantes porque sería injusto que nos quedásemos fuera.

–¿En qué se debería invertir esos fondos?

–Hay que creer en la autonomía local y municipal. Cada municipio tiene que ver en qué líneas puede actuar. En Asturias hay zonas con una degradación muy importante por la minería, o en mi caso, por las canteras y pantanos. Tenemos necesidades muy diversas. Sería importante que nos podamos enfocar a la transición energética porque en nuestras zonas ya se produce energía limpia.

–Las empresas tecnológicas se están asentando en zonas rurales.

–En nuestros municipios se puede generar otro tipo de economía, se pueden implantar centros de innovación y transformar el sector agrícola y turístico hacia la sostenibilidad ambiental.

–Pero sigue habiendo una gran brecha digital entre el campo y la ciudad.

–Me consta que en Asturias se está haciendo esfuerzo para llevar la banda ancha a las zonas rurales y eso es fundamental. Antes había que estar en Nueva York para estar en el centro del mundo, ahora el centro del mundo está en todas partes. Desde Rioseco se puede acceder a todo.

–La pandemia ha idealizado lo rural.

–Los cambios sociales han hecho más atractivos nuestros pueblos y hay mucho interés por estar y vivir en zonas rurales. Los municipios de montaña, como se puede ver en Sobrescobio, tenemos entornos espectaculares y una calidad de vida como nunca se ha tenido antes. Se puede vivir mejor que en los grandes núcleos urbanos.

–¿Podemos correr el riesgo de querer llevar la ciudad al campo?

–Hoy en día la presión urbanística no tiene nada que ver con la que había en los años 70 u 80. Los ayuntamientos son cuidadosos. En lo social hay cosas inevitables cuando llega la gente de la ciudad pero tenemos que comprendernos y respetarnos. No podemos pretender que la gente de ciudad piense como nosotros ni al revés. Nuestras culturas se van mezclando, pero hay que respetar las culturas campesinas y las urbanas, eso es el cemento de nuestras sociedades.

–No siempre es fácil esa convivencia.

–Pero hay que generarla. Las zonas de montaña tenemos unas culturas muy marcadas pero no hay municipios de montaña sin ciudades; nunca nos ha gustado generar confrontación, las cosas suman. Los que nos vienen a visitar o a vivir a nuestros pueblos siempre son bienvenidos. El turismo y las segundas residencias es una de nuestras principales actividades económicas.

–¿Usted viene del Pirineo, qué le ha parecido Rioseco?

–Me quedé impresionado. Es un sitio precioso. Tal vez esperaba un municipio más degradado por la minería, pero es impresionante. Me sorprendió que no hay ruinas, los edificios públicos están muy cuidados, pero también los privados.

–La España vaciada gana visibilidad con el resultado de “Soria Ya” en las elecciones de Castilla y León.

–España vaciada es un concepto que no me gusta. Es cierto que ha servido para poner en el mapa el problema de la despoblación, pero el término España vaciada lo veo como algo negativo. Nuestros pueblos no están vacíos, hay gente haciendo muchas cosas. Nuestras zonas están muy vivas y ofrecen muchas oportunidades para que las empresas puedan invertir, instalarse y desarrollarse.

–¿Hay menos servicios públicos en los pueblos?

–Los servicios públicos son una condición indispensable. Por tener grandes servicios públicos no va a venir más gente pero si no los tienes, la gente se va. Hay que mejorar lo que tenemos.

–¿La sanidad?

–Nos preocupa mucho. En todo el país estamos viendo problemas a la hora de sustituir a los médicos que se jubilan. No queremos tener menos servicios que otros. En Asturias tienen más suerte porque las zonas rurales están cerca de los núcleos urbanos de referencia.

–También cierran las sucursales bancarias.

–Somos los primeros afectados. Cuando cierran la sucursal que había en los pueblos pequeños, nos quedamos sin nada. Está siendo un gran problema en toda España, en especial para los mayores. Las entidades bancarias deberían reflexionar porque aunque son empresas privadas ejercen un servicio público. No hay una ventanilla pública donde un jubilado pueda ir a cobrar su pensión en metálico. Cuando cierran diez sucursales bancarias en una ciudad que tiene 30, le quedan 20, pero cuando cierra una en un pueblo, queda sin nada.