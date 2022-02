Eliseo Vergara y Ángel Martín optarán a la dirección de la Politécnica de Mieres

La carrera para suceder a Asun Cámara como directora de la Escuela Politécnica de Mieres afronta unos días claves con el inicio, durante la jornada de hoy, de la campaña electoral. Y son dos los candidatos que optarán al cargo, Eliseo Vergara González y Ángel Martín Rodríguez. La votación, tal y como está previsto en el calendario definitivo de las elecciones a la dirección, tendrá lugar el próximo 9 de marzo.

Eliseo Vergara González, gijonés, lleva impartiendo clases como profesor universitario desde 1997. En 2001 se trasladó hasta la Universidad de La Rioja donde se pasó diecisiete años, regresando al Principado en 2018 como profesor en el área de Proyectos de Ingeniería. En su etapa riojana, el candidato desempeñó varios cargos de gestión, siendo Vicerrector de Infraestructuras durante ocho años y cuatro más como delegado del Rector para las Infraestructuras. También ejerció durante dos años como director del departamento de Ingeniería Mecánica.

Ángel Martín Rodríguez es natural de Zamora pero gijonés de adopción. En la Universidad de Oviedo lleva desde 2003 y ejerce como profesor del departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación en el área de Ingeniería de la Construcción. Comparte su docencia entre la Escuela Politécnica de Mieres y la Escuela Politécnica de Gijón, aunque con menor presencia en esta última.

“Cuando regresé de La Rioja, creía que la parte de mi carrera dedicada a la gestión había terminado para poder centrarme más en la parte docente e investigadora, pero se me da muy bien la gestión y me gusta mucho la Escuela Politécnica de Mieres. Por eso me decidí a presentarme”, destacó Vergara González, añadiendo que “me he sentido muy bien tratado en este centro”. Su objetivo es “devolver la experiencia que capté fuera de Asturias a una escuela como la de Mieres, que no siempre es la mejor valorada dentro de la Universidad, quizá porque está más lejos, pero es que ni siquiera tiene un departamento”. De este modo, pretende que la escuela “crezca, mejore y sea un referente, igual que cualquier otro de los centros de la Universidad de Oviedo”.

Martín Rodríguez tomó la decisión de presentarse a la dirección porque “creemos que hay un gran potencial en la Escuela Politécnica de Mieres, sobre todo con los estudios que se están impartiendo y queremos que se transmitan académicamente y en la sociedad”. Para ello, intentará que el centro “sea una referencia, con un contacto muy directo entre el mundo académico, el investigador y las empresas, porque queremos relacionarnos con las empresas y el entorno”. Por último, pretende trasladar a la sociedad asturiana la idea de que “en Mieres hay un centro de referencia universitario”.

Calendario

Desde hoy, ambos candidatos iniciarán una carrera para dar a conocer, tanto las propuestas que tienen para la Escuela Politécnica de Mieres como el resto del equipo que les acompañará. La campaña electoral se alargará hasta el 7 de marzo. Al día siguiente será la jornada de reflexión y la votación llegará el día 9. La proclamación provisional del candidato electo será el 10 de marzo, aunque se abrirá un plazo de reclamaciones entre los días 11 y 14, siendo la proclamación definitiva del candidato electo el 15 de marzo.

El censo electoral está formado por 147 personas: el actual equipo de dirección y la jefa de administración, los directores de departamento, los profesores vinculados permanentes con docencia en el centro, los profesores no permanentes con docencia en el centro, el personal de administración y servicios y la representación del alumnado.