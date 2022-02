El profesor Eliseo Vergara González considera que el futuro de la Escuela Politécnica de Mieres pasa por hacer más atractivos los actuales estudios, no tanto por implantar nuevos grados.

–¿En qué estado se encuentra actualmente la Escuela Politécnica de Mieres?

–Creo que la Escuela tiene unas enormes y estupendas instalaciones que están un poco desaprovechadas, creo que hay excelentes profesionales y contamos con titulaciones que tendrían que tener bastante tirón. De un tiempo a esta parte ha habido un descenso en las vocaciones hacia las ingenierías y considero que puede ser revertido. A la Escuela de Mieres le espera un futuro brillante, tiene muchas posibilidades porque es una gran escuela.

–¿Qué iniciativas tienen en mente?

–Está el tema de la internacionalización de las titulaciones mediante la creación de itinerarios bilingües, si quieres que haya movilidad estudiantil tiene que haber algún tipo de itinerario bilingüe, incluso llevarlo más allá, con dobles titulaciones con alguna universidad extranjera. Dentro de mi equipo llevo a una persona con enorme experiencia con universidades de Gran Bretaña que podemos tratar. También está el plan de promoción de la escuela, de las titulaciones, que toda la sociedad asturiana conozca nuestros estudios y cuál va a ser su perfil de egresado cuando termine los estudios. Otro aspecto muy importante es el tema de la calidad, tener sellos de calidad es fundamental, y proponemos la obtención de varios sellos como el EUR-ACE, que lo tiene la Escuela de Minas de Oviedo, es interesante tenerlo porque es una forma de demostrar a los demás que somos buenos en nuestro trabajo. Y por último, los estudiantes, uno de los problemas de la escuela es que la ven lejana a los principales núcleos de población, así que creo que se podría hacer algo con el transporte, mejorar las líneas al campus. Asimismo, queremos racionalizar los horarios para que no haya periodos muertos en la propia escuela, además de comprimirlos para que, por ejemplo, cada dos semanas tengamos un día libre que se pueda utilizar para salidas al campo o asistir a jornadas universitarias.

–¿Pretenden poner en marcha nuevas titulaciones?

–No soy partidario de implantar nuevas titulaciones, tenemos un número de alumnos finito, y en principio no parece que se pueda subir mucho más el número de alumnos y si seguimos poniendo nuevas titulaciones lo único que vamos a hacer es dividir ese número de jóvenes, que es finito, entre los estudios. En cambio, lo que tenemos que hacer es que las actuales titulaciones sean atractivas.

–¿Qué opina sobre la propuesta de trasladar la Escuela de Minas de Oviedo a Mieres?

–La Escuela de Mieres quiere crecer, pero no va a hacerlo a costa de otros. Me reuní con el director de la Escuela de Oviedo para decirles que, ante todo, somos compañeros, estamos para colaborar y no competir.

–La supresión del grado de Geomática, ¿cómo lo ve?

–Hay que defender el grado, es una titulación transversal y es difícil pensar que no es estratégico cuando es necesario para el desarrollo de proyectos estratégicos. Es una titulación muy atractiva.