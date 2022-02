Los vecinos del barrio de San José de Lada denuncian deficiencias en las casas: “Empezó a salir humedad en las habitaciones y fue horrible"

El Principado abordó recientemente el proyecto de regeneración del barrio de San José de Lada (Langreo), formado por 256 viviendas de titularidad pública, con dinero de los fondos mineros. Unos trabajos que pretendían mejorar, tanto la accesibilidad como la eficiencia energética. Sin embargo, no todos los vecinos han quedado contentos con el resultado. Y es que varias viviendas vuelven a presentar problemas de humedad que han afectado a varias de sus estancias, tal y como denuncian.

María Oliva Fernández, que reside en la barriada desde hace veintisiete años, es una de las afectadas. “Empezaron a salir las humedades en las habitaciones y fue horrible, en una de ellas tuve que cambiar toda la tarima”, explica, señalando la pared por la que salía el agua. “Y ahora está mucho mejor porque se ha limpiado, pero antes era horrible”, destaca.

“No sé de dónde sale el agua, ya avisé a Vipasa, pero es que no sé de dónde viene, lo único que sé es que del sótano sólo se me inunda a mí la casa, a la vecina no le pasa”, apunta. Esta situación le ha generado numerosos daños en muebles y otros utensilios de la casa. Fernández también fue muy crítica con los obreros que estuvieron trabajando en su casa durante las obras realizadas por el Principado. “Me rompieron el bombo de agua caliente, el microondas y la puerta de acceso a la casa, que ya no puedo cerrarla con llave”. Además, como apunta, no es la primera vez que se queja de la situación que vive en su vivienda, hace una década también salió públicamente para denunciar el “abandono” de estas viviendas públicas, quejándose de la falta de mantenimiento de los pisos.

Su situación no es única. En otra vivienda del barrio residen Christian Suárez y su madre. “Dejaron las paredes sin pintar ni nada, pusieron el pladur del techo pero no lo remataron”, explica, señalando que “la casa no está para vivir, nos iban a cambiar de vivienda, pero aquí seguimos a la espera de que se arreglen”. Otros vecinos también confirman haber tenido problemas de humedades, aunque prefieren no salir públicamente a denunciarlo. “Sé que algunos han estado buscando firmas para quejarse, pero igual les da miedo salir ahora a denunciarlo públicamente”, señala Fernández.

La aparición de humedades en algunas de estas viviendas llega tras una destacada inversión llevada a cabo por el Principado para mejorar la barriada. Un proyecto de eficiencia energética y de accesibilidad que se financió con los fondos mineros del plan 2013-2018, con un presupuestos de 6,5 millones de euros. El interés del Ejecutivo autonómico fue tal, que se decidió a adelantar la aportación antes de que se firmase el convenio de fondos mineros para poder comenzar la obra.

Los trabajos, impulsados por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, afectaron a ocho bloques construidos en 1955 que suman 258 pisos. El objetivo era subsanar los defectos de estas viviendas y actualizarlas, dotándolas de las mejores condiciones de accesibilidad y de eficiencia energética posible. Se sustituyeron las cubiertas de los bloques, se instalaron sistemas de aislamiento térmico en las fachadas, se sustituyeron las ventanas y se las dotó de un sistema de ventilación de doble flujo. También se construyeron pasarelas y rampas. Mayoritariamente, los vecinos de barrio agradecieron estos trabajos, dada la mejora que suponían.