La contratación de personal del centro neurológico, pendiente de los tribunales

El retraso en la llegada de los nuevos pacientes no es el único problema que asola al centro de referencia para personas con discapacidades neurológicas (Credine) de Barros, en Langreo, que mantiene judicializado el proceso de selección y contratación de personal, tal y como denuncian desde la Unión Comarcal de UGT en el Nalón. A esto se suman los “incumplimientos” en el servicio de vigilancia o la necesidad de vehículos especiales para el transporte de los usuarios, ya que sólo cuentan con uno de estos vehículos.

“La situación actual del Credine es preocupante”, aseguran desde el sindicato, señalando que “antes de que los primeros usuarios del centro puedan beneficiarse de los servicios que debe proporcionar, ya existen conflictos y problemas que la gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) debería solucionar”. De estos problemas, el más destacado es el de personal. Explican en UGT del Nalón que actualmente “se está a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional que determine si el proceso de selección y contratación de personal cumple con el requisito previo del concurso de traslados”. De este modo, serán los jueces quienes decidan si el proceso se ha realizado correctamente. Mientras tanto, el proceso continúa y mañana se realizará el examen entre los que resultaron admitidos inicialmente.

Otro aspecto destacado por UGT del Nalón es el incumplimiento del servicio de vigilancia. “No se está cumpliendo con la vigilancia las 24 horas durante los 365 días del año y los trabajadores sufren impagos de salarios”, destacaron. Asimismo, dieron cuenta de que “la necesidad de vehículos especiales para el transporte de usuarios parece algo lógico”. Sin embargo, como apuntan, el Credine “sólo dispone de un vehículo para atender a todos los usuarios, con lo que al primer problema que tengan, el servicio quedará indisponible, al margen del número de recorridos que debería realizar al día este único vehículo”.

Por último, y no menos importante, el sindicato también aludió al proceso de contratación del servicio de limpieza, que se adjudicó el pasado martes, nueve meses después de salir a contratación en la Plataforma de Contratación del Estado. “Pero no es el punto final, porque todavía quedan quince días de periodo de reclamaciones y la formalización del contrato, esperemos que no se alargue demasiado”, apuntan.

Ante esta situación, UGT del Nalón exige al Imserso “que se comprometan con el proyecto del Credine, que doten al centro de personal, medios y servicios de calidad, y aceleren todos los procesos para que los usuarios puedan empezar a beneficiarse de los servicios que se vayan a prestar”. El sindicato considera que el centro de Barros “debe ser un centro de trabajo estable en el Valle del Nalón y un referente nacional de acuerdo a su estatus”.

La denuncia del sindicato se suma a la que hicieron días atrás los colectivos de discapacidad, quienes se mostraron “desilusionados” y “agotados” de esperar. Así lo señalaba Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (Cocemfe-Asturias), quien apuntó que el centro “debería estar en funcionamiento desde hace tiempo, pero cada año cambian las cosas, surgen nuevos problemas y la apertura se retrasa”.

La instalación se comenzó a construir a finales de 2009 con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Tendría que haber abierto sus puertas en 2012. El verano pasado se aseguró que el centro atendería a sus primeros pacientes en el último trimestre de 2021, fecha que posteriormente se retrasó hasta enero de este año. Pero, a las puertas del mes de marzo, el centro sigue sin usuarios.