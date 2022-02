Una quincena de voluntarios rejuvenecen la plantilla del comedor solidario de Mieres

La solidaridad de los mierenses ha vuelto a ponerse de manifiesto. Y es que la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria (Amicos) ha logrado renovar su plantilla de voluntarios. El pasado diciembre, el colectivo mandaba a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA un mensaje de ayuda: estaban quedándose sin mano de obra. En apenas un mes, quince personas, el mismo número que se había apuntado durante todo el año, se unieron a las filas del comedor. “La respuesta de la gente fue fantástica”, señala el presidente, Carlos Muñiz, que agrega que “pese a todo, siguen haciendo falta voluntarios, nunca están de más, y necesitamos que la gente siga apuntándose”.

El pasado 9 de diciembre, el presidente de Amicos explicaba en estas páginas que la asociación se había quedado solamente con una veintena de voluntarios activos, que resultaban insuficientes para asumir algo menos de medio centenar de menús diarios que se venían dispensando en las instalaciones de la placina de Santa Marina. Señalaba entonces Muñiz que buena parte de su plantel era gente de edad avanzada, y que la pandemia había hecho mella en muchos de ellos, unos por prevención y otros por necesidad. Y hacía el llamamiento en busca de personas que se sumasen a esta noble causa.

La respuesta no se hizo esperar. En menos de un mes, una quincena de voluntarios se alistaron en Amicos. Justo la mitad de los que se apuntaron durante todo el año 2021. “Hubo una respuesta muy importante, y eso nos ha servido para renovar y rejuvenecer a nuestro plantel de voluntarios”, señala Muñiz. Explica que las nuevas manos que ayudan en la cocina solidaria son de personas de entre 40 y 55 años. “Una edad que nos permite tener un equipo más joven, porque muchas de las personas que nos ayudan son gente mayor de 70 años, que no siempre puede estar disponibles aunque pongan toda su voluntad”, explicó al responsable de la entidad mierense. A día de ayer, en Amicos tenían registrados 53 voluntarios. “Aunque siempre hay un porcentaje que por una u otra razón no están disponibles”, explica Muñiz, que señala que actualmente, esa cifra, en número absolutos, es del entorno de la veintena.

Una cifra con la que Amicos ha tenido que atender picos de más de cincuenta menús diarios, y una media de unos 45 servicios –además de la comida en el comedor, también se entrega a los usuarios una bolsa para que cenen. Son unas cifras que se derivaron de la pandemia, ya que antes, el número diario de comensales era de unos 30 de media. “Se notó mucho el impacto y en ocasiones nos vemos casi desbordados”, apunta Carlos Muñiz. Por ello, y pese a la renovación de su plantilla de voluntarios, Amicos sigue abierta a la llegada de más savia nueva que pueda colaborar con el comedor. “Siempre estamos dispuestos a recibir a todo aquel que quiera colaborar porque es muy necesario y es una forma de ayudar a los demás”, finaliza el presidente de la entidad.