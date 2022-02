La alcaldesa de Langreo promete tramitar el PERI de El Puente, recibido en octubre, con “diligencia”

La evaluación y tramitación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio langreano de El Puente por parte del Ayuntamiento está pendiente, aunque el gobierno local ha comprometido que se realizará con “diligencia”. El documento redactado por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial fue remitido al Consistorio “en octubre de 2021”, aseguró la alcaldesa, Carmen Arbesú, en el último Pleno celebrado en el Consistorio.

La regidora hizo hincapié en que el trabajo de la oficina técnica municipal “ha sido mucho” en los últimos meses debido a que este departamento tuvo que elaborar los proyectos técnicos y los pliegos de las obras que se sufragan con el remanente municipal, que tenían “una fecha límite apremiante”. Es el caso también, añadió, de las actuaciones que serán financiadas con fondos mineros, que “tienen que estar finalizadas en septiembre de 2023 y de los fondos europeos Next Generation”.

La oficina técnica municipal, resaltó Arbesú, “tiene solo un arquitecto y un técnico jurídico”, que son “los encargados de evaluar el PERI de El Puente”. Estima que este departamento necesitará “más de 15 ó 20 días dedicados en exclusiva” para estudiar el proyecto remitido por el Principado. Este plan incluye la rehabilitación de áreas próximas a la obra del soterramiento de la línea de Feve que han resultado afectadas por los trabajos, que se iniciaron en 2009 y que aún no han finalizado.

La Alcaldesa señaló que el hecho de que no se haya abordado hasta ahora el estudio del PERI de El Puente “no significa que para el gobierno municipal no sea importante, lo es y mucho”. “Es una prioridad”, añadió. “No quiero plantear una excusa, es poner en antecedentes a los vecinos de que las cosas, a veces, no se solucionan tan rápido como nos gustaría”, dijo Carmen Arbesú.

Habrá, explicó, “una reunión con la oficina técnica lo más rápido posible para que empiece la tramitación en los órganos colegiados competentes, intentando no dilatarlo mucho más en el tiempo”. La Alcaldesa respondió en el último Pleno a una pregunta trasladada en una sesión anterior por el portavoz municipal de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, sobre la previsión que tenía el equipo de gobierno para tramitar el PERI de El Puente en el Ayuntamiento. Remarcó el edil la importancia del proyecto para el municipio.

El proyecto de recuperación del barrio langreano ha sido largamente demandado por los vecinos. Esta zona ha quedado afectada por las obras del soterramiento de Feve en Langreo, que aún no han concluido.

Está pendiente el desarrollo de las dos últimas fases. La instalación de la superestructura ferroviaria (vías, catenaria y señalización) será ejecutada por el Adif mientras que la urbanización de los terrenos que quedarán liberados por los trabajos queda en manos del Principado, con financiación de los fondos mineros.