El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Aller, Juan Antonio del Peño, denunció ayer que “a día de hoy se está desmantelado a marchas forzadas el Pozo Santiago”. Se preguntó los motivos por los que el gobierno local allerano no lo denuncia: “¿Se está esperando a que lo desmantelen , lo inunden y lo dejen inoperativo?”, reflexionó.

El edil indicó que “no me quedaré con la boca cerrada mientras vea cómo las cuencas mineras y nuestro concejo agoniza y cada año la sangría demográfica aumenta; Aller es el segundo de España que más habitantes pierde por año”. Y añadió: “se cierra Hunosa, la empresa que más trabajo da, y a día de hoy no hay ninguna alternativa para dicho pozo”. Finalmente recordó que aún no ha habido respuesta a la propuesta de instalar en el pozo Santiago el Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates ligado a la Brigada de Salvamento.