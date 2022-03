Fútbol con el corazón encogido en El Sotón: Lenense y Lealtad terminan el partido suspendido por el accidente mortal

Al ya fallecido entrenador británico Bill Shankly se le atribuye una de las frases más célebres sobre el deporte: “Hay gente que piensa que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, pero es mucho más que eso”. Este comentario quedó este miércoles refutado en Lena. El respeto a la vida ausente imperó sobre cualquier sentido de la competición.

El Lenense y el Lealtad retomaron a las seis y cuarto de la tarde el partido que el pasado 12 de febrero quedó suspendido tras el fallecimiento de José Manuel Fernández, de 66 años, al que le cayó encima una torreta de iluminación derribada a su vez por la caída de un poste de publicidad. Se jugaron 15 minutos, presenciados, entre otros, por Félix Lorenzo González, aún convaleciente de las heridas que sufrió hace ya casi tres semanas: “Es la tercera vez que regreso al campo tras el accidente. Al principio me costó un poco y tuve reparos, pero el fútbol es mi pasión y no voy a renunciar a seguir viendo los partidos del Lenense por lo que pasó”. Con el brazo en cabestrillo, aún tiene fresco el recuerdo de lo sucedido: “Yo me salvé al tener los reflejos de protegerme contra la torre grande, pero a mi amigo (José Manuel Fernández) el impacto lo pilló de lleno”.

Antes de reanudarse el partido, los capitanes de ambos equipos, Berto (Lenense) y Miguel Obaya (Lealtad), depositaron un ramo de flores en la zona del siniestro, convertida aún en un amasijo de hierros. “Estamos a la espera de que las autoridades judiciales autoricen la retirada de los escombros”, apuntaba Miguel Marcos. El presidente del club ya no quiere darle más vueltas a lo sucedido: “Fue una fatalidad. Mira que hay días para que esto pudiera pasar y tuvo que pasar justo cuando se estaba jugando, con la cantidad de horas que el campo está vacío”. El dirigente acepta resignado la fatalidad: “El susto ha pasado, pero la pena queda”.

Los que parecen estar aún en estado de shock son los jugadores del Lenense, que recibieron a los segundos de reanudarse el partido el gol que sentenciaba el que puede ser definido como el partido más fatídico de la historia del club. “El equipo está tocado, se nota”, apuntaba en la grada Julio Álvarez. El entrenador local, Alfonso Arias, prefiere centrarse en lo deportivo y soslayar análisis más psicológicos: “Afecta cuando ves todos los días como está el campo, pero el equipo tiene que tirar hacia adelante”.