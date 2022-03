La primera visita al archivo de Hunosa, en el pozo Fondón, a través de los ojos de un minero: "Son muchos recuerdos y no todos buenos”

Felipe Campa se emocionó este jueves al entrar en el pozo Fondón, en Sama de Langreo. Le vinieron a la memoria dos días, uno de 1983, cuando empezó a trabajar de “guaje” en ese mismo pozo, y otro de 1995, cuando con lágrimas en los ojos salía por la puerta con el anuncio del cierre de la explotación y su traslado al pozo Candín.

Campa regresó a ese escenario vital. Fue uno de los diez participantes en la primera visita guiada al Archivo Histórico de Hunosa, en el pozo langreano, y no pudo evitar esa congoja. “Aquí trabajó mi padre hasta que se jubiló y aquí trabajé yo hasta que cerraron el pozo”, explicaba, y afirmaba que la visita le traía “muchos recuerdos y no todos buenos”. No podía quitarse de la cabeza “a todos los compañeros que quedaron aquí, a los que dieron su vida”.

El espacio que ahora ocupa el Archivo de Hunosa es muy distinto al que conoció Campa durante su vida laboral. “No están la sierra ni el botiquín y la fragua; al restaurarla ha quedado muy bien pero aquello antes era un lugar sucio y de trabajo, con un suelo de tierra que ahora es de baldosa”. Aun así, según iba caminando por las instalaciones, este minero langreano ya jubilado explicaba que sí, que donde hoy se puede ver una parte de la exposición “estaban las oficinas” y que en otra de las salas “es donde teníamos los vestuarios”.

Campa aplaudió la iniciativa de Hunosa de mantener el archivo y abrirlo al público. Para él, que lo vivió en primera persona, “es muy importante mantener la historia y recordar que aquí hubo mucha gente que se dejó la vida”.

En esa historia quiere indagar Antonio Castellano. Nació en Mieres pero vive en Oviedo. Le hizo una pregunta a Sergio Delgado, el historiador que se encarga de hacer la visita guiada. Castellano quería saber si en el archivo se guardan los contratos de los trabajadores. La respuesta fue afirmativa. “Volveré a indagar”, aseguraba el visitante tras explicar que su objetivo es “llegar a averiguar el día exacto en que mi padre comenzó a trabajar en Hunosa en los años 60 y en qué explotación minera lo hizo”. Por eso la visita de Castellano, que estuvo acompañado de su esposa, María Antonia González, fue tan emotiva. La mujer apuntó que encontró el archivo “mucho mejor de lo que me esperaba” y quedó “muy sorprendida de cómo lo han conservado todo, algo que es de agradecer porque se trata de la cultura de Asturias”.

Completamente ajeno a la minería era otro de los visitantes, el ovetense Nicanor Álvarez Campomanes, que decidió apuntarse a la visita a través de la web del Archivo Histórico de Hunosa, “por curiosidad”. “No soy minero y nunca lo fui pero al ver que anunciaban la visita quise acercarme a verlo”, explicaba. Al acabar el recorrido reconocía que le quedaban “muchas preguntas por hacer” y apuntaba que “la visita es tal vez un poco corta, haría falta algo mucho más extenso”. Álvarez Campomanes también destacó como positivo “la pretensión de guardar y ordenar todos los documentos”.

En realidad la visita, la primera de particulares, estuvo condicionada por el mal tiempo. A Sergio Delgado le hubiese gustado enseñarles a los asistentes la bocamina de “La Nalona”, la explotación de montaña en la que tuvo su origen el Fondón, o dedicarle mas tiempo a las explicaciones en la explanada de la explotación. No pudo ser, aunque los visitantes se llevaron un gran recuerdo y algunos nuevos conocimientos de historia minera gracias a las explicaciones de Delgado y de los responsables del Archivo Histórico de Hunosa, David Vázquez y Álvaro Calvo, ambos mineros, que acompañaron a estos primeros visitantes aportando sus propias experiencias.