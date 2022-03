Mieres se empapa de Antroxu

La “truchona” del Caudal no se libró de la quema. La lluvia que no cesó durante casi toda la jornada arreció el paso desfile del Antroxu mierense, que recuperó la fiesta después del simulacro del pasado año por culpa del covid. “Covidia”, que así se bautizó este año a la mascota antroxera, fue encabezando un desfile de luz y color, amenizado por la música de las charangas, y que los mierenses, unos tantos disfrazados y otros tantos que no lo estaban, siguieron con atención durante todo el recorrido por el centro de la ciudad. Participantes y público desafiaron con buen ánimo el aguacero que acompañó a la comitiva.

Al concurso se presentaron algo más de una veintena de participantes. Carrozas desde el lejano Egipto hasta la fantasía de Mulán. O trajes como el de La Santina de Covadonga, que ya ganó el carnaval infantil mierense. Desde Serín llegaba una carroza sobre el mágico mundo de Aladín, el personaje de Disney. Casi un centenar de personas participaron en el desfile. Luis Cuervo fue uno de los miembros del grupo. “Mieres siempre es un Antroxu que nos gusta, en el que la gente baila con nosotros, y nos encanta disfrutarlo”, señalaba mientras daba junto al resto del equipo los último retoques a la carroza. Desde algo más lejos, Luarca, llegaba a las calles de Mieres una espectacular carroza a modo de cementerio, para emular a los mundos de Drácula. Uno de los organizadores de este grupo es Miguel Turrado: “Es la segunda vez que venimos a Mieres, y nos encanta”. Vampiros, murciélagos, campesinos y el propio Drácula recorrieron las calles de la ciudad tratando de emular un musical. Por las calles y los bares, trajes de todo tipo: desde grupos vestidos como el equipo A, piratas, payasos, indios y vaqueros, deshollinadores, sevillanas, unicornios... Grandes y pequeños vivieron una noche mágica en Mieres, llena de colores y luces.