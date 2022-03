La industria alimentaria da fruto en Mieres: una planta de mermelada de Baíña exporta a toda España

“Si la vida te da limones, haz limonada”. Y eso fue justamente lo que le pasó a Iván Noriega Ávila, propietario de la compañía Mermeladas Don Ramiro, con sede en el polígono mierense de Baíña. Hace unos años se decidió a poner una plantación de arándanos, pero el proyecto fracasó y acabó con un montón de kilos de este fruto que no sabía cómo colocar. Así que decidió hacer mermelada con ellos. Al principio lo hizo de forma totalmente artesanal, pero pronto se dio cuenta de que podría ser un negocio real. De eso hace ya doce años y la empresa, aunque ha sufrido los efectos de la crisis derivada de la pandemia, sigue adelante.

La firma se dedica a las mermeladas artesanales, “muy similar a las que hacían las abuelas en sus casas”. Sobre todo porque la máxima en este negocio es evitar los productos químicos. E incluso con el azúcar también marca la diferencia porque “cada vez restamos más azúcar a la mermelada porque esa es la exigencia del público”. Esto hace que, según la normativa, no pueda etiquetar la mayoría de sus productos como mermelada sino como “preparado de frutas”. La normativa dice que sólo se puede llamar mermelada al preparado que lleva un 45% mínimo de azúcar, mientras que sus productos tienen un 30% como máximo. “Es una normativa de 1980, está muy anticuada y sería urgente cambiar, porque no responde a la situación actual”, explica.

El nombre de la compañía viene del hijo de Iván Noriega, Ramiro, que lleva el nombre de su bisabuelo rindiéndole un bonito homenaje. En este tiempo, la compañía ha tenido sus altibajos. “El covid nos machacó mucho, éramos cinco trabajadores y me acabé quedando solo, pero ahora estamos remontando y he podido contratar a un comercial”, apunta. Y no se quedará ahí: “De aquí al verano espero meter una o dos personas para fabricación, porque ahora en invierno es la peor época del año y no hay tanto movimiento”.

Esto le ha obligado a desempeñar varios papeles dentro de la empresa: “Soy propietario, pero también trabajador, comercial...”. De este modo, ha conseguido colocar sus productos en todo el país, sobre todo en tiendas de calle como fruterías, panaderías, delicatessen o gourmet. Los únicos establecimientos que se ha prohibido a sí mismo son los supermercados, espacios en los que sí se venden otras marcas de mermeladas con las que no pretende competir. “No hacemos lo mismo y tampoco tenemos las mismas variedades”, señala. Y es verdad, al ver el catálogo de Mermeladas Don Ramiro uno se encuentra con las tradicionales, como las de fresa, ciruela o melocotón, pero también otras variedades mucho más especiales como plátano con naranja, manzana con canela o, incluso, pétalos de rosa. En total, 19 variedades con azúcar y otras ocho en la que, directamente, ya no hay azúcar. “Es un puré de fruta, con un 99% de fruta y el 1% restante es agar-agar, que le da espesor y la textura”, apunta. En cuanto a la producción, la empresa ha llegado a vender unos 40.000 botes de mermelada mensuales.

¿Y cómo es el proceso de fabricación? Pues Iván Noriega asegura que “es bien sencillo, comienza con la llegada de la fruta y su preparación”. En función del tipo de fruta lleva un proceso u otro, pero básicamente se trata de limpiarla, pelarla y cortarla. Después se lleva a las ollas de cocción, “que cuecen la fruta hasta que se comienza a deshacer, después se le echa el agar-agar y el azúcar y esperamos hasta que llegue a la temperatura indicada”.

Con la mermelada ya preparada, ésta se envasa en los tarros, que después se traslada al autoclave para hacer el tratamiento térmico. La autoclave es una especie de olla a presión gigante en el que caben unos 400 tarros de mermelada. Si las ollas llegan a una temperatura máxima de 90 grados, en la autoclave pueden llegar a los 120. Eso sí, “nosotros no llegamos a esas temperaturas porque corres el riesgo de estropear la mermelada”. Después hay que esperar que se enfríen los tarros y ya se pueden meter en las cajas con destino a su comercialización. Todo este proceso durante entre siete y ocho horas aproximadamente.

Para elaborar la mermelada, originalmente utilizaba los arándanos de su propia plantación. Y ahora sigue apostando por el producto asturiano en muchas de sus variedades. “La mayor parte de la fruta la compramos en Asturias, sobre todo el arándano, pero también el kiwi, la manzana o la fresa, concretamente esta última fruta la compramos a una empresa de Villaviciosa que tiene muchísima calidad”, destacó.

De entre todas las variedades, su producto estrella es la mermelada de arándanos, pero también destaca mucho la de manzana con kiwi y manzana con canela. Menor venta tiene la de pétalos de rosa, aunque suficiente para seguir adelante con su fabricación. “Somos una empresa pequeña y tenemos que trabajar con variedades que se vendan. Si no funcionan, las dejamos de hacer”, destaca. Además, “siempre estoy pensando en nuevos productos. En el tema de las recetas soy autodidacta, pruebo en casa hasta que me convence”. Ahora se encuentra testeando una nueva variedad de plátano con picante. “Nuestra intención es hacer algo diferente, variedades que la gran industria no tenga porque competir con ellos es algo imposible”.

Precios

Tampoco puede competir con precios. Sus mermeladas rozan los tres euros y medio de venta al público, muy lejos de aquellas que no llegan al euro en los estantes de los grandes supermercados. “No es el mismo producto, de un kilo de fruta yo saco 700 gramos de producto, mientras que en esas mermeladas tan baratas sacan mucho más, además de incluir otros ingredientes que no son naturales y que nosotros nos negamos a meter en nuestros productos”.

Además de las mermeladas artesanas, la empresa también desarrolla zumos, aunque en menor escala. Esto lo consiguen gracias a una máquina que obtuvieron de una empresa asturiana de zumos que cerró y supone un complemento. Por eso también ofrecen menos variedades, en este caso de arándanos, granada y manzana. Y al igual que otro de sus productos, sólo zumo y sin azúcar añadido. “Llevamos unos tres años con la política de hacer productos sin azúcar añadido, solamente la fructosa que tiene la fruta, y ya casi tengo tanta venta como con las mermeladas más tradicionales”, explica.

Esto ocurre, señala Noriega, porque “la gente cada vez se preocupa más por su salud y eso no quiere decir que se deje de lado la mermelada, sino que se puede adaptar a los nuevos tiempos. Eso es lo que estamos tratando de conseguir en este pequeña empresa”.