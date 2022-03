Los inicios del regionalismo en la Montaña Central

La diferencia entre un nacionalista y un regionalista es que mientras el primero pretende el derecho de autodeterminación para un territorio, el segundo se conforma con defender su identidad regional dentro del carácter nacional de su Estado. El nacionalismo asturiano es muy reciente, sin embargo el regionalismo ya tiene más de cien años, aunque para algunos investigadores no se puede hablar de este movimiento hasta mediados de los años veinte del pasado siglo y llaman a lo que hubo con anterioridad provincialismo. La distinción es curiosa porque, si no me equivoco, esta provincia y esta región tienen la misma geografía, los mismos habitantes y el mismo todo.

Dejando aparte a los eruditos como Fermín Canella, Julio Somoza, Braulio Vigón, Máximo Fuertes Acevedo, Ciriaco Miguel Vigil o Félix de Aramburu, que empezaron a investigar e incluso a diseñar la identidad asturiana a finales del siglo XIX, los primeros regionalistas surgieron ya en el siglo XX, cuando la estructura política española estaba en crisis y el país intentaba recuperarse del desastre de 1898. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió en otras regiones, aquí no llegó a cuajar ningún proyecto serio. En las elecciones de 1916 el carlista Juan Vázquez de Mella, que había sido diputado desde 1893 hasta entonces, se presentó como candidato propuesto por un bloque autonomista que incluía a conservadores y a mauristas, pero fue derrotado por una coalición de socialistas y reformistas. Aun así convocó una “Asamblea Magna” en Covadonga en octubre de aquel año para organizar una Junta Regionalista con un programa influido por el catolicismo y la ideología tradicionalista, que se plasmó en la publicación en 1918 de la “Doctrina Asturianista”. La convocatoria coincidió con la conmemoración oficial del 1200 aniversario de la supuesta batalla en la que Pelayo inició la Reconquista. La hispanista de la Universidad de California Carolyn P. Boyd en su trabajo “Covadonga y el regionalismo asturiano” analizando la relación tanto del regionalismo asturiano como del nacionalismo español con este mito llegó a la conclusión de que en aquel momento quienes pensaron en convertir a este lugar y su historia en la referencia de la identidad asturiana, fueron superados por la habilidad de la Iglesia. Efectivamente, el obispo de Oviedo se llevó el gato al agua cuando consiguió que el Gobierno central proporcionase fondos para finalizar la basílica y reformar toda la zona mejorando su acceso y construyendo la mayor parte de las infraestructuras que conocemos actualmente. De esta forma el lugar empezó a recibir a miles de peregrinos de todo el país y se convirtió a la vez en el lugar más representativo de Asturias y en el epicentro de la España ultraconservadora, que por cierto ha vuelto a recuperar el lugar para iniciar allí sus campañas electorales. Otros proyectos muy cercanos en el tiempo fueron la Liga Regionalista Astur, fundada en 1916 por Álvaro Fernández de Miranda, quien publicó en colaboración con Ceferino Alonso Fernández y José González la “Doctrina Asturianista” y también la Liga Pro-Asturias con la que el conservador Nicanor de las Alas Pumariño quiso defender los intereses de los industriales de la región. Tampoco podemos olvidar en el aspecto cultural la creación en 1919 de la Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras que se propuso hacer un diccionario y una gramática de la lengua asturiana. Por otra parte, en Ujo se planteó la creación de Centros Instructivos Regionalistas con comités locales, que rápidamente fue secundada por Laviana. Bernardo Fernández Pérez recopiló en 1980 en la revista “Los Cuadernos del Norte” unos textos para la historia del regionalismo asturiano entre los que está un manifiesto elaborado por los vecinos de la villa del Alto Nalón y fechado en 1916, que fue distribuido en hojas volanderas. En el se refleja cómo se quería seguir la senda de lo que ahora llamamos “territorios históricos” incluso con más razón que ellos: “Y si Cataluña, las Vascongadas, Galicia y las demás regiones que forman nuestra Patria necesitan libertad para administrarse y organizarse del modo mejor que corresponde a su peculiar carácter, ninguna otra como Asturias, que reúne las variedades de una pequeña nación por sus montañas y sus costas, sus bosques y su agricultura, sus riquezas industriales y mineras y el intenso fomento de su ganadería”. Este párrafo parece claramente rupturista, pero sin embargo, un poco más abajo, el sentido del texto e incluso el estilo de redacción es muy diferente: “Al llamarnos regionalistas, nos afirmamos como parte de un todo superior que es la grande, la amada, la indivisible y eterna España”. Aún resultan más interesantes unos documentos fechados en los primeros meses de 1919, cuando se intentó convocar otra Asamblea de todos los ayuntamientos asturianos y su Diputación con el objetivo de mancomunarse para solicitar la Autonomía Regional y Municipal. Entonces Laviana, Mieres, Sama de Langreo y Avilés redactaron por separado unos proyectos inspirados en el que había elaborado el Gobierno Romanones el 20 de enero de aquel año, que acabó publicando la Mancomunidad de Ayuntamientos Mineros de Asturias. En el archivo del Ayuntamiento de Mieres se conservan los expedientes relativos a este asunto y después de leerlos sacamos varias conclusiones. La primera es que lo que más interesaba a nuestros regidores era mejorar la política municipal y ampliar sus funciones. La segunda nos da la idea clara de que cuando aquellos asturianos demandaban su autonomía se preocupaban en primer lugar de aclarar que en ningún momento pretendían fragmentar la unidad nacional y en este empeño incluso llegaron a cuestionar su identidad como región. Por ejemplo, los mierenses señalaron que la evolución histórica de este Principado siempre había ido asociada a la de Castilla y por lo tanto Asturias “no tiene características de verdadera región, sino de departamento administrativo que integra el territorio nacional” lo que les llevaba a aclarar que en consecuencia era preciso no dejarse llevar por sentimentalismos y exigir la descentralización de la administración y la hacienda aunque dejando claro que “Asturias debe ser autónoma pero no soberana”. Y al hacer referencia a los avances logrados por los catalanes, sin negar cierto sentimiento de envidia, se inclinaron por una idea que aún mantienen en la actualidad algunos grupos considerando a Asturias como el origen de España: “Si Cataluña puede ser una nación, con su idioma y con su derecho, Asturias fue la cuna de la fabla castellana. Al desplazarse hacia el interior, con la capitalidad del nuevo Estado, la vida política nacida en Asturias, no perdió esta sin embargo, el gobierno de sus propios intereses, ni pasó a ser una colonia ni una provincia de la Corona de Castilla”. Por su parte, los ponentes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo, manifestaron su postura el 15 de febrero de 1919 con menos literatura pero mucho más claridad: “Poco o nada pueden proponer acerca de tan intrincado como difícil problema, el que, a juicio de los firmantes, hallaría total solución con la aplicación de las doctrinas federalistas del inmortal patricio Pi y Margall”. Finalmente, las peticiones que presentaron aquellos ediles fueron muy avanzadas sobre todo en lo relativo a la vida local, pidiendo la soberanía integral para que los municipios pudiesen organizarse por sí mismos, pero a la vez exigieron la desaparición de la Diputación y la constitución de una Junta General de Asturias compuesta por delegados de los Ayuntamientos y por representantes del pueblo asturiano elegidos por sufragio universal. Según su plan, la Sanidad y la Instrucción primaria, que debía ser integral gratuita y obligatoria, quedaba a cargo del Estado Nacional, mientras que la superior, en sus diversos grados y especialidades, la asumían los municipios y la Universidad asturiana. La realidad es que todos estos movimientos o no llegaron a cuajar o fueron decayendo muy pronto por la falta de interés de una población que, o bien no se interesaba por las cuestiones sociales, o cuando lo hacía prefería la militancia en las organizaciones obreras que seguía las tendencias internacionalistas. La misma Academia acabó desapareciendo al no encontrar ningún apoyo a finales de los años 20 sin haber cumplido sus objetivos. Podemos concluir que el regionalismo asturiano de estos años fomentado por los políticos conservadores e incluso tradicionalistas y en menor medida por los federales republicanos se preocupó sobre todo de la defensa de los intereses municipales y económicos y en ningún caso fue rupturista con el Estado central. Para cerrar, no puedo resistirme a contar que el 14 de mayo de 2016 –al cumplirse justo un siglo de aquel proyecto asturianista en Covadonga– el Ayuntamiento de Madrid cambió el nombre de la plaza dedicada a Juan Vázquez de Mella por el del activista LGTB Pedro Zerolo. El tiempo se lo lleva todo.