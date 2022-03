Una caravana solidaria desde Mieres

Lo que empezó como una llamada entre dos amigos para ver de qué manera podían ayudar en el conflicto bélico de Ucrania se ha convertido en una caravana de solidaridad que partirá este sábado hasta Varsovia (Polonia) cargado de ayuda y que regresará la semana que viene con un buen número de refugiados que serán acogidos en España. Los mierenses José Ramón Silveira y Eliana Sánchez son los artífices de esta campaña solidaria a la que también se unió José Álvarez. Los tres viajarán hasta la capital polaca, pero no serán los únicos ya que la iniciativa no deja de crecer.

“La semana pasada me llamó Eliana y me dijo que teníamos que hacer algo. Yo también me lo estaba pensando, así que empezamos a llamar a asociaciones para ver cómo lo podíamos hacer”, explica Silveira. Lo primero fue recoger el material solidario que llevarán a Polonia, como medicamentos, sacos, mantas o comida. Todo se ha ido recepcionando en la librería café La Llocura, pero la solidaridad de los mierenses ha sido tan grande que han tenido que trasladar las cajas a un almacén.

Después está el asunto de los vehículos. De momento ya cuentan con cuatro furgonetas de nueve plazas a las que se sumará una quinta desde Bilbao. Sin embargo, la iniciativa crece cada día, y ayer también contaban con otro vehículo de gran tamaño que les acompañará y un taxista de Langreo también decidió sumarse aportando su coche. No serán los únicos, cuenta Silveira, quien recibió la llamada de un pastor evangélico de Cambrils (Cataluña) que se enteró de su iniciativa y quiso sumarse con dos monovolúmenes. “Querían venir de Cambrils a Mieres para salir desde aquí todos, pero irán hasta Bilbao, donde parte otra de las furgonetas”, señala Silveira.

Saldrán el sábado a primera hora de la mañana con la intención de hacer noche en Herstal (Bélgica), localidad hermanada con Mieres, donde también cuentan con una asociación local que les apoya. De ahí partirán hasta Varsovia con la intención de llegar el domingo por la noche o el lunes por la mañana como muy tarde. Una vez allí, dejarán el material a la Cruz Roja para que se encargue de su distribución y recogerán a los refugiados. “Nuestra intención es ayudar a los que no consiguen billete para venir a España, madres y niños, pero también a alguna persona mayor”, explica Eliana Sánchez, quien no se atreve a decir el número de personas que van a traer. “El número va cambiando cada día, así como nuestros medios. El primer día que nos pusimos a ello, en dos horas teníamos dos furgonetas y se nos quedaban fuera unas ochenta personas, y ahora tenemos nueve vehículos, así que a ver lo que ocurre”, apunta.

De los refugiados que vengan, una parte se quedarán en Bilbao y otros vendrán hasta Mieres, aunque en la villa solo se quedará una familia acogida. El resto estarán en tránsito hasta que puedan acudir a su lugar de destino en España. No hay una fecha fija para el regreso “porque no es lo mismo ir cargados de material que de personas, pero esperamos estar en Mieres el miércoles o el jueves”, destaca Silveira. Sánchez, por su parte, no quiere dejar de agradecer toda la ayuda que están recibiendo. “Es muy importante el apoyo de Valgisa porque sin ellos no tendríamos vehículos, pero también del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, que donó 3.000 euros en material sanitario; Fortia, que nos donó mascarillas; o las farmacias de Mieres, así como otras asociaciones y muchas personas anónimas que también han colaborado”. Para seguir adelante con su labor, estos mierenses también necesitan dinero. Para ello se ha abierto la cuenta ES021465010097174826 y también se puede hacer un “bizum” al número de teléfono 606334751.