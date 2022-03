Moción aprobada en Pleno:

“La brecha digital de género se define como la diferencia del porcentaje de hombres y mujeres en el uso de indicadores TIC, expresadas en puntos porcentuales. El año 2020 ha supuesto la digitalización más rápida de la última década debido al efecto de la crisis del COVID, el confinamiento y la nueva “normalidad”.

El uso de la tecnología durante la pandemia ha puesto de manifiesto que las tareas relacionadas con los cuidados también tienen un sesgo positivo en el ámbito digital. El porcentaje de mujeres que han teletrabajado ha sido mucho mayor que el de los varones, de la misma manera que las búsquedas y tareas relacionadas con la salud y la educación.

Esta diferencia aumenta si tenemos en cuenta la variable edad. Solo un 37% de las mujeres mayores de 65 años manifestaron ser capaces de realizar gestiones bancarias y trámites administrativos durante el confinamiento. No solo hablamos del uso de la tecnología, sino de las capacidades con las que las mujeres cuentan para que este uso sea adecuado.

La Unión Europea confirma, a través del Cuadro de Indicadores de las Mujeres en lo Digital de 2021, que sigue existiendo una diferencia sustancial entre mujeres y hombres en las competencias digitales especializadas. Solo un tercio de las personas graduadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres.

En España la tasa de personas graduadas en estas materias es del 30% frente a un 12% de mujeres y solo el 20% de los puestos de especialistas en tecnología están ocupados por mujeres. En un mercado laboral cada vez más tecnologizado y necesitado de especialistas, las mujeres son quienes corren el riesgo de quedarse atrás.

El análisis de la sociedad digital y género, llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, plantea que no se puede limitar el concepto de brecha digital a la frecuencia y uso de Internet.

Es necesario hablar en profundidad de los usos avanzados como el teletrabajo, el comercio electrónico y la administración electrónica. Así mismo se debe poner el foco en las competencias digitales especializadas y el número de mujeres graduadas en carreras tecnológicas, así como en el acceso de las mismas al mercado laboral.

Si queremos mejorar las posibilidades de la participación femenina en la nueva economía digital, es urgente superar los estereotipos de género en habilidades tecnológicas.

ONU Mujeres nos recuerda que “Reducir la brecha digital es el primer paso para poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las nuevas tecnologías digitales”. Pongámonos a ello.

Desde el Consejo Municipal de la Mujer, proponemos para aprobación los siguientes acuerdos:

Un objetivo irrenunciable

- Melania Montes, Concejala Igualdad Ayto. de Langreo

Entre todos los campos en los que la igualdad plena y verdadera de las mujeres sigue siendo un objetivo lejano, el de la brecha digital de género es uno de los que tiene consecuencias más hondas sobre la manera en que pensamos y vivimos nuestra sociedad. Porque con esa etiqueta no nos referimos a las cuestiones frívolas que, a veces, parecen ser las únicas que nos interesan en relación con las redes sociales. No, no hablamos de eso, sino de las diferencias entre los porcentajes de hombres y mujeres que tienen acceso habitual a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que es la definición elegida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus estudios sobre la cuestión. El hecho invariable a lo largo de los años, corroborado por numerosos estudios realizados tanto por el Ministerio de Igualdad como por organizaciones no gubernamentales e investigadores universitarios, es que los hombres dominan el mundo digital: como usuarios, como creadores de contenido y como desarrolladores de la arquitectura y las herramientas que lo sustentan. Más allá del brillo y la atención que emanan un puñado de celebrities e influencers, el mundo digital reproduce los roles patriarcales y la posición secundaria de las mujeres con similar eficacia que la que tenía el antiguo orden analógico de las cosas. Y esa situación tiene implicaciones muy graves. Tras su percepción como un mundo masculino están los motivos por los que muchas mujeres se alejan de él desde la infancia. Si queremos una mirada feminista sobre las invenciones del futuro, es absolutamente necesario aumentar el interés y la presencia de las jóvenes en los estudios que dan acceso a las carreras profesionales STEM, las relacionadas con la ciencia y la tecnología. Y no olvidemos, además, que la brecha de género en las tecnologías se agrava si, además de mujeres, quienes las sufren son mayores o tienen ingresos bajos. Hay muchos problemas que debemos resolver cuanto antes. Por eso este año los concejos del Valle del Nalón hemos decidido convertir nuestro 8M en una llamada de atención sobre el asunto y nos agrupamos bajo el lema Conectadas con la igualdad. En Langreo vamos a retomar una idea que tuvo una gran demanda el año pasado: unos talleres para adiestrar en el uso de dispositivos y aplicaciones digitales a mujeres de cierta edad. Sería vergonzoso que, como sociedad, las dejáramos atrás sin hacer nada por evitarlo.