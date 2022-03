Luz Cerezo: “La transición energética es una oportunidad para las mujeres”

“Se ha avanzado en el camino, pero queda mucho por hacer”. Así valoró ayer Luz Cerezo, presidenta de la asociación Women in Mining and Industry (WIM Spain), la inserción laboral femenina en España en el sector de la minería y la industria, 8% y 9% respectivamente, frente al 16% que se contabiliza a nivel mundial, según los datos que maneja la entidad. Esta ingeniera de Minas e ingeniera Civil expuso que la transición energética “incluye empleos en los que antes no habíamos pensado y que son nuevas oportunidades para todos. Al final, esa transición también es una oportunidad para las mujeres y debemos subirnos al tren”.

