“Si cae la Sanidad Pública no habrá quien la levante”, advierten los jubilados en Mieres

“Si se cae la Sanidad Pública no va a haber quien la levante”. Es la advertencia de Chema Gómez, secretario de pensionistas de Asturias del sindicato Comisiones Obreras, que alerta de que “estamos viendo lo que ha ocurrido con la Sanidad en otras Comunidades Autónomas y no podemos llegar a eso”. Gómez participó este miércoles en una concentración de medio centenar de personas ante el Centro de Salud Mieres Sur para exigir la mejora de la Sanidad Pública, en especial en lo concerniente a la atención primaria, “que es la puerta de entrada a la Sanidad”. “Somos conscientes de las situaciones especiales que ha supuesto la pandemia, pero eso no quita que haya cuestiones que se deban mejorar, como el presupuesto y la dotación de más profesionales”, apuntó Gómez.

El representante de los pensionistas de CC OO en el Caudal, Eliseo Noriega, insistió en que “debe darse un empujón a la Sanidad Pública”. Noriega centró sus exigencias en eliminar las consultas telefónicas, en especial para las personas mayores “que no saben explicar bien a su médico las dolencias que tienen, y además no se manejan con las nuevas tecnologías”. Para Noriega, “a los pacientes los tienen que atender de forma presencial”. En su opinión, las autoridades “se amparan en la pandemia”, y eso ha supuesto que aparezcan “muchas carencias, tanto en la atención a los pacientes, como en la dotación de personal”. Por eso exigen “que se pongan todos los medios necesarios, tanto económicos como personales” para reforzar la Sanidad, en especial la atención primaria. Noriega apuntó también a las listas de espera, “que llegan a un año”. El sindicalista señaló que estas carencias que denuncian “afectan a la población en general, pero aún más a los pensionistas, por la edad que tienen y por las dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías”. Por eso, en su opinión “la atención telefónica debe utilizarse solo para gestionar citas previas y para trámites burocráticos”. Desde CC OO afirman que “tras más de una década de recortes en su financiación y en la dotación de personal, y dos años de pandemia, ha habido una importante sobrecarga asistencial, un incremento de las listas de espera y una caída del grado de satisfacción de la ciudadanía con su sistema sanitario público”. Reconoce el sindicato que “en Asturias, para en este año 2022, se ha dado un primer paso con el incremento de la partida presupuestaria destinada a la atención primaria” pero consideran que “todavía queda por ver si es suficiente para atender de manera adecuada las necesidades de la población y las reivindicaciones de los profesionales”. “Es esencial recuperar las consultas presenciales, dado el envejecimiento de la población asturiana, de manera que se consiga una mejor interrelación entre las personas y los profesionales. Debemos reducir las listas de espera y lograr que las consultas se puedan realizar en un máximo de 48 horas”, concluyeron en la concentración de ayer en Mieres.