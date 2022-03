“España es un país difícil para vivir de lo que a uno le gusta, y más aún de la música”

Enrique Villarreal (Pamplona, 1959) es uno de los músicos más influyentes del país. Y aunque quizá su nombre no les suene, su apodo seguro que no les es ajeno. “El Drogas”, el líder durante tres décadas de la mítica banda “Barricada”, estará esta noche en el Mieres Centru Cultural (20.30 horas, entradas a 20 euros) presentando su último trabajo, “El largo sueño de una polilla”, en un formato acústico que le permite crear una atmósfera más íntima no solo para los temas de este último álbum, sino también para sus canciones más icónicas.

–¿Qué se va a poder disfrutar en Mieres?

–Pues de un repertorio con canciones de diferentes épocas. Son versiones como yo las entiendo, que es poner en común una canción, hacerla garabato, y arreglarla con la sabiduría musical de las personas que me rodean y para el formato que llevamos a cabo, en este caso el acústico.

–¿Qué queda del líder de “Barricada”?

–Es un pasado que hace que tenga una base absolutamente contundente para poder sujetar este presente tan ilusionante. Es tremendamente necesaria. Está la esencia, lo que me ha enseñado a vivir en este oficio: desde coger la furgoneta para salir de gira a preparar discos o a hacer promoción y entrevistas.

–¿Se puede vivir bien del mundo de la música hoy en día?

–Lo que no ha cambiado es el país donde transcurre todo esto. España es un país difícil para vivir de lo que a uno le gusta, y más para hacerlo de cualquier tipo de arte. Para mi es un lujo, ya no digo vivir bien, sino de lo que a uno le gusta. Unas veces mejor y otras peor. Soy partidario de pagar muchos impuestos, porque eso quiere decir que el año ha ido bien.

–Cuénteme cómo nació este trabajo.

–Este trabajo se puede denominar pandémico. Es la primera vez que me pasa, que sin planearlo me sale una historia de este tipo. Acababa de sacar un quíntuple disco, se cortó la gira por la pandemia. Yo en casa podía ser un trasto molesto, porque no aguanto nada encerrado. Y decidí lanzarme a escribir, y cuando paraba el bolígrafo empezaba con el piano o la guitarra. Y al cabo de un año me vi con escritos y canciones como para sacar un trabajo de este tipo.

–Le sirvió para escribir un libro y sacar un disco, pero, ¿cómo más le afectó la pandemia?

–En el oficio fue jodido. No por mí, si no ya por todo el equipo. Somos once personas las que nos movemos en los conciertos. Y el tema de los técnicos fue complicado. En este trabajo si no tocas no cobras, y fue muy complejo para mi entorno. En lo personal tampoco lo pasé como mucha gente en este país: mi madre se muere en una residencia el 2 de abril, el día que más personas se mueren en España en residencias. También murió un colega. Y noté mucho esa frialdad que supone la no despedida, entendida como la excusa para juntarte con personas allegadas y pasar esos momentos en compañía. El único lado positivo que le puedo encontrar es tener cerca a gente que me quiere bien, y hemos podido compartir todo esto, porque hay gente que lo ha tenido que vivir de manera solitaria, y eso es triste.

–¿Es este álbum su disco más personal?

–Este trabajo es diferente a todo. Estoy muy centrado durante su proceso, tanto en el literario como el discográfico. Es diferente por las circunstancias en las que nace. Mis trabajos siempre son muy personales porque el hecho de escribir letras para las canciones es como un acto de masturbación porque es solitario. Yo nunca he escrito canciones mano a mano. He podido participar en letras de otra gente, pero el acto de escribir, para mí, siempre es un acto solitario.

–Desde que usted empezó, la atmósfera musical y la forma de consumir música, ha cambiado mucho: se producen menos discos, es todo más inmediato y digital. ¿Cómo lo vive?

–En la manera práctica te puedo decir que no conozco a ningún gilipollas como yo en este país, que cuando no se venden discos, saco un quíntuple. Ese soy yo, un auténtico desastre. Voy aprendiendo a llevar en esta vida mi propio ritmo, sin dejarme llevar por nada. Pero también tengo la suerte de contar con familia alrededor que me pone nuevas tendencias o nuevos grupos, que me pone música a la que no hubiese llegado o hubiese quitado a los dos segundos.

–Yendo un poco a la actualidad, ¿teme la Tercera Guerra Mundial?

–No lo sé, no soy muy experto en estas historias. La Tercera Guerra Mundial llegará cuando interese al sistema capitalista, que generalmente son personas que lo llevan adelante. Entre Putin y Trump no creo que haya mucha diferencia, pero tampoco la hay entre otros muchos.

–Dicen que los viejos rockeros nunca mueren. ¿Queda lejos la retirada?

–Estos días tenemos tan presente el comunicado de Enrique Bunbury (en el que anunció su retirada de los escenarios) que la vida es la que te pone un poco en tu sitio. Saber adaptarte a ese lugar que te corresponde por la edad o por lo que te venga sucediendo, como una enfermedad. Estoy viviendo el presente. Y ya veremos como va viniendo el futuro. Mientras tanto, aunque me queden dos telediarios, que sean tan disfrutones como han sido hasta ahora.