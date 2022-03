El restaurante Teyka de Moreda apaga sus fogones tras más de medio siglo de historia

“Había que poner una fecha, estamos bien de salud pero llevamos 55 años trabajando y al final estás aquí toda la vida, había que poner una fecha”. Jorge Ochoa y Aurora González cierran las puertas del restaurante Teyka, en Moreda. El próximo domingo 27 de marzo apagarán los fogones aunque tienen la esperanza de que alguien les haga una oferta para hacerse con el traspaso o comprarles el negocio porque “es una pena para Moreda y para el concejo”, afirma Ochoa.

El Teyka se remonta a la época de mecanización de las minas. Los Ochoa llegaron a Moreda en las primeras décadas del siglo XX. Eran herreros llegados del País Vasco que hicieron negocio con las mulas que se utilizaban para cargar el carbón, también con bueyes y caballos. En 1967 con la creación de Hunosa comenzó la mecanización de las minas y el negocio de las herraduras fue a menos. Amador Ochoa decidió entonces, “con mucho trabajo”, insiste su hijo Jorge, abrir una pequeña cafetería. Fue un emprendedor que se reinventó “con mucha mano izquierda”. “Pensó que no había nada por la zona y montó una pequeña cafetería muy guapina y con ‘boite’”. Allí empezó a trabajar Jorge Ochoa con 14 años. En realidad, aquella pequeña “boite”, la primera abierta en el concejo de Aller, no duró demasiado. Las familias de los jóvenes de la época no veían con buenos ojos que los chavales bajasen por aquella escalera de caracol situada en medio de un bar para pasar un rato de ocio en un sótano. Eran otros tiempos y otras mentalidades. Eso sí, la familia tuvo la visión de ofrecer a los vecinos un entretenimiento que por entonces era desconocido en el municipio.

En 1982, con Amador Ochoa ya jubilado, decidieron darle una vuelta el negocio y Jorge Ochoa y Aurora González abrieron el restaurante. Ella, fundadora del Club de las Guisanderas de Asturias, tras los fogones, y él, fundador de la Asociación de Sumilleres del Principado, la segunda más antigua de España. Junto a ellos, toda la vida en la cocina, Manuela Martínez, a la que todos llaman “Chipi”.

Aurora era trabajadora social “pero se casó conmigo, que tenía un chigre y no le quedó otro remedio”, bromea Jorge. Y no se le dio nada mal. Tenía mano para los guisos pero además “leyó todos los libros de cocina de España”. Los dos han sido inquietos y nunca han dejado de formarse. “Hemos aprendido saliendo mucho, visitando otros restaurantes para ver lo bueno y lo malo, y leyendo y estudiando mucho”, explica Ochoa.

Ese empeño por ofrecer lo mejor les sirvió para mantener el negocio con una buena clientela durante más de medio siglo, además de reconocimientos como aparecer reseñados durante 30 años en la prestigiosa Guía Michelin, la Biblia de la cocina.

Ahora lo dejan cargados de buenos recuerdos y con la esperanza de que alguien vuelva a encender pronto la cocina y se vuelvan a servir esos guisos de caza, de jabalí, de venado, de cabritu, o esa lubina con verduras, o los callos de bacalao que tan bien le salen a Aurora.

Ha sido más de medio siglo de trabajo en uno de los referentes de la cocina asturiana. Décadas de satisfacciones y de esfuerzo pero ahora al matrimonio les ha llegado el momento de descansar y disfrutar de su jubilación.