Vicente Martín, delegado de Cáritas Española: “España tiene once millones de personas en exclusión social”

El delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Martín (La Nava de Santiago, Badajoz, 1965), acudió ayer hasta el distrito langreano de La Felguera para participar en la Semana Social de la parroquia de San Pedro, que cumple ya 30 años. Los efectos de la pandemia o la solidaridad con las víctimas de la guerra de Ucrania son algunos de los temas a los que alude el religioso en esta entrevista, realizada antes de la charla.

–¿Sobre qué gira su participación en la Semana Social de la parroquia de San Pedro?

–Hablo sobre la encíclica “Fratelli tutti” del papa Francisco, centrándome en la fraternidad abierta y universal, aquella que busca construir un mundo más humano, más justo y habitable donde nadie se quede atrás. Donde los más pobres y los que más sufren tengan un lugar.

–¿En qué se asienta esta fraternidad abierta y universal?

–Tiene dos pilares, la fraternidad y la amistad social o civil. Para conducirnos en esta sociedad, tenemos primero que aprender a hacer los cambios de luces, utilizando el símil del coche. La luz corta es la amistad social, que se construye desde el diálogo y el consenso. Pero hay que mirar al horizonte, a la fraternidad, que es la luz larga. Una luz que no se reduce a nuestro territorio sino que es algo más globalizado y universal.

–¿Y qué claves hay para lograrla?

–Pues una de ellas es el reconocimiento de los derechos de los más vulnerables, pero también es importante, sobre todo en una sociedad como la nuestra tan individualista, fortalecer las relaciones y los vínculos, fortalecer la comunidad. Y como estamos en un mundo plural, pues apostar por la cultura del encuentro desde el diálogo y el consenso. Otra de las claves en la cultura del cuidado y, por último, desde el horizonte más universal, la importancia de la cooperación internacional, la acogida y la hospitalidad a los emigrantes y refugiados. Tampoco se puede dejar de lado la espiritualidad que es una de las cosas que más me motivan.

–¿Qué efectos ha tenido la pandemia del coronavirus en la población?

–Hace poco hicimos público en Cáritas Española un informe sobre la cohesión social y las consecuencias del covid. Y pusimos en alerta cómo está generando muchísima desigualdad en nuestro país. Y es que parecía que habíamos remontado de la crisis financiera y llegó la pandemia. Son crisis acumuladas cuyo efecto es acrecentar todo el tema de la desigualdad y la exclusión social.

–¿Qué datos maneja el informe de cohesión social y covid?

–Pues en este informa señalamos que en España hay unos once millones de personas que se encuentran en exclusión social y el incremento ha sido de 1,5 millones desde 2018. De los once millones de personas en exclusión social, seis millones de ellas se encuentran en exclusión social severa y los grupos más afectados son las familias con menores a cargo, especialmente las mujeres y los jóvenes. Y la población inmigrante. ¿Y cuáles son las mayores dificultades? El empleo, la vivienda y la brecha digital.

–¿La brecha digital?

–Sí. Es un elemento interesante y para tener en cuenta porque no tener acceso a internet, y si lo tienes pero no cuentas con las habilidades para manejarlo, genera una brecha importante. Creemos que el Ingreso Mínimo Vital es una medida importante y necesaria, pero debe implementarse más todavía para que pueda ser un escudo social en estos momentos de crisis acumulada porque creo que todavía le queda camino. Esta pandemia tiene código postal, no nos ha afectado a todos por igual, a algunos mucho más.

–Desde Cáritas Española incrementaron este año en veinte millones de euros sus ayudas de emergencia.

–No podía ser de otra manera. Hay muchos campos a los que la pandemia cogió en un momento muy debilitado y ha sido un retroceso en el camino del desarrollo. Por eso el aumento de las aportaciones. Los ERTES y el Ingreso Mínimo Vital han cubierto necesidades, pero la mirada tiene que ser a otro horizonte. Cuando hablamos de fraternidad hablamos de cosas concretas, no de buenas intenciones sin más. El Papa Francisco dice que la fraternidad no se puede quedar en algo abstracto, tiene que hacerse realidad, la caridad no entiende de fronteras sino de compasión, dignidad y justicia. Son expresiones que impactan.

–Y tras la pandemia, llega la guerra de Ucrania.

–Se trata de una guerra que ya está teniendo repercusión, no solo en Ucrania sino a nivel mundial y que tendrá muchas más repercusiones. Es una situación de emergencia humanitaria. Cáritas Española lleva en Ucrania desde 2010 e intensificó su apoyo en 2014 con los conflictos que había, sobre todo en el Dombás. Con el estallido de la guerra ha aumentado mucho el apoyo y la coordinación. La red Cáritas Internacional está muy implicada en esta emergencia humanitaria y estamos dando apoyo económico a Ucrania y a las Cáritas vecinas que están soportando directamente la carga como Polonia, Rumanía, Bulgaria o Moldavia, que también necesitan apoyo para poder ayudar a los refugiados.

–¿Cómo se ha comportado la sociedad española con la guerra?

–Ha habido una explosión de solidaridad que confronta con las explosiones de los bombardeos. Nuestro país, en los momentos de emergencia, es una población muy solidaria. Muchas personas han manifestado su deseo de acoger a refugiados y han dado donativos, tanto en especie como económicos. Nosotros, desde el comienzo, dijimos que la mejor manera de canalizar la ayuda no era tanto en especie, porque eso satura, y la mejor manera es con ayuda económica, porque es necesario mover la economía. Esto va para largo, es una emergencia de mucho recorrido, y pensamos que, después de este primer momento de emergencia y acogida, va a ser necesario dar un apoyo continuado a los refugiados, además de reconstruir el país. Y la iglesia va a estar ahí.

–Aludía antes a las consecuencias de la guerra fuera de Ucrania, que ya se están viviendo con la subida de los precios de la energía y combustibles.

–Las repercusiones van por ahí como estamos viviendo y presenciando. Y espero que el Gobierno sepa acertar en aquellas medidas que puedan contrarrestar esta situación y que sea cuanto antes. No me cabe duda de que serán necesarias medidas excepcionales como pasó con la pandemia, que afectó a muchas familias vulnerables. Habrá que tomar medidas excepcionales con ellos, porque a todos nos afecta, pero algunos vivimos con más seguridades que otros para hacer frente a estas contrariedades que nos están llegando. Cáritas estará al lado de los más vulnerables, pero también están en lo global, que nos hace mirar no solo a Ucrania sino al resto del mundo, ya que no es el único conflicto. Hay muchos más, muchas personas que están huyendo de guerras, de catástrofes o de la pobreza.