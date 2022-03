El Principado apoya que el Angliru sea de nuevo final de etapa en la Vuelta Ciclista de 2023

El regreso de la Vuelta a España al Angliru podría estar cerca. El Gobierno del Principado se ha comprometido con el Ayuntamiento de Riosa a respaldar el retorno de la mítica cima al recorrido de la gran ronda española de cara al año 2023. Al menos así se lo ha transmitido la Viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, a la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, en un encuentro en el que la regidora pidió a la responsable regional que tuvieran en cuenta esta etapa para la próxima edición de la prueba.

Díaz explicó que “para nosotros es muy importante la etapa del Angliru y por eso le pedimos al Principado que cuando hable con la organización de la Vuelta sobre las etapas del Principado nos tenga muy en cuenta para la próxima edición”. La regidora entiende, al igual que ya dijese la propia dirección de la carrera, que el Angliru no es un puerto para subir cada año, sino que la idea es espaciar esta llegada en el tiempo cada dos o tres ediciones al menos. Una postura que también es compartida por el Gobierno regional.

Sin embargo, la regidora riosana opina que ahora se da una peculiaridad y es que la última vez que la Vuelta visitó las duras rampas del coloso riosano, lo hizo en el año 2020, en plenas restricciones por la pandemia, lo que motivó que la prueba fuera “a puerta cerrada”, sin espectadores en la carretera. Esto tuvo un impacto directo en el beneficio que deja la carrera cada vez que los ciclistas recorren kilómetros por Riosa, ya que el comercio y la hostelería local vieron como la prueba apenas dejó un euro.

Decepción

“Creemos que estamos ante una situación especial y que ese 2020 no debería de contar dentro de esos años de barbecho en los que se suele dejar al Angliru y con los que estamos de acuerdo, para no sobreexplotar la etapa”, indicó la regidora. Por ello, la decepción de no estar en la edición de este año dentro de la hoja de ruta de la prueba había sido tremendamente grande.

En ese contexto, Ana Díaz quiso trasladar a la viceconsejera de Turismo la necesidad de que el Principado apoye y respalde el retorno del Angliru a la Vuelta. “Lo que me trasmitió la Viceconsejera fue que estaba de acuerdo con nuestra posición y que por su parte mediaría y respaldaría para que el Angliru volviera de nuevo a formar parte de la carrera en el año 2023”, indicó Díaz, satisfecha por el compromiso del Gobierno regional.

“Aunque somos conscientes de que el Angliru no puede estar todos los años en la Vuelta, también creemos que es muy importante su presencia para el concejo por todo lo que supone. Durante los días previos y posteriores a la etapa, el aluvión de gente que consume y compra en Riosa es muy importante, pero es que, además, cada vez que la Vuelta viene al Angliru el efecto dura bastante tiempo, y eso es algo que necesitamos y que en 2020 no pudimos aprovechar”, aseguró la regidora. Entiende que es de justicia, “como se ha hecho con otras localidades que sí han vuelto al recorrido”, que los ciclistas vuelvan a subir las empinadas rampas de hasta el 23% que se dibujan sobre el monte riosano.

La última vez que la Vuelta a España llegó al Angliru, la victoria se la llevó en británico Hugh Carthy, a la postre, tercero en la clasificación general. El corredor del Education First logró cimentar ese cajón del podio con su triunfo ante los grandes favoritos a poco más de una semana para terminar la carrera. El británico se impuso a ciclistas como Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio, o Primoz Roglic, que alzaría los brazos y se saldría de la Castellana con el maillot rojo de campeón de la Vuelta a España en esa edición de 2020, marcada, como todas las actividades, por la pandemia.

El Angliru no solo ha sido un puerto épico para la Vuelta, sino que sus ganadores también han sido ciclistas de gran renombre. Así, el primero en cruzar la línea de meta en la cima riosana fue el malogrado José María “el Chava” Jiménez, uno de los corredores más prometedores del país, y sin duda un escalador único, que ganaba la etapa en 1999. Los míticos Gilberto Simoni (2000, única vez que el Angliru se subió en dos ediciones consecutivas), y Roberto Heras (2002 y récord de ascensión a la cima) también lograron vencer en el Angliru.

Monolito

Pero si uno hay un corredor que haya triunfado, ese es Alberto Contador. El pinteño ganó en 2008, y repetiría triunfo casi una década después, en la edición de 2017, en la que fuera su última gran victoria como ciclista profesional. Después de haber conquistado las tres vueltas grandes (Tour, Giro y Vuelta), Contador se despedía de la bicicleta con un gran triunfo en la cima riosana. Sus lágrimas al llegar al monolito pintado por el mierense César Frey y en el que se han inscrito los nombres de los vencedores daba cuenta de la importancia entre Contador y la montaña riosana. Es el único corredor que ha ganado dos veces en el Angliru. Quienes ahora están en activo, como Kenny Elissonde o el propio Carthy, podrían tener una nueva oportunidad en 2023.