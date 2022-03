Los usuarios reclaman inversiones en personal e infraestructuras en la línea Collanzo-Baiña

La línea de tren de Feve entre Collanzo y Baiña vuelve a estar plenamente operativa. Tras ocho meses de obras a la altura de Ablaña, donde se construyó un nuevo puente que costó más de 2,5 millones, ayer fue el día en el que el servicio se volvió a restablecer por completo. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer en las líneas de Feve en las Cuencas. Los usuarios demandan mejoras en el servicio, que califican como de “deficiente” en estos últimos años.

Los portavoces de la plataforma “Por la defensa del Ferrocarril Baiña-Collanzo” han visto colmada su demanda más acuciante y la que hace unos años les llevó a las movilizaciones. “Lo más importante para nosotros era que el tren circulase. Y en el último año apenas ha habido incidencias; ahora es raro que el tren falle”, señalan. Sin embargo, entienden que son necesarias inversiones, no solo en infraestructuras, sino también en personal para dar un mejor servicio.

“La inversión en La Luisa era muy necesaria ya que parecía que el puente iba a caer abajo, o que la línea se iba a cerrar, pero realmente fue un asunto de mantenimiento y no de mejoras”, indican desde la plataforma ciudadana. Señalan que no hace mucho tuvieron contacto con los responsables de Feve, a los que les transmitieron varias peticiones, entre ellas un refuerzo de personal en cuanto a los revisores “para que en los trenes haya más control”.

Además, también piden una ligera modificación de los horarios, ya que las correspondencias con otras líneas para llegar a Oviedo o a Gijón no están garantizadas. “Si el tren de Feve llega un minuto tarde a Mieres o a Ablaña, te puedes quedar entre media hora y una hora tirado, porque no te da tiempo a a hacer el transbordo”, apunta el colectivo, que demanda a su vez un billete conjunto para los trenes de Feve y Renfe. Por último, también piden que la línea de autobús entre Felechosa y Oviedo no se solape en horarios con los trenes, de forma que los ciudadanos tengan más opciones de servicio.

Por otra parte, el portavoz de la asociación “Asturias al tren”, Carlos García, también observa deficiencias en la línea entre Collanzo y Baíña. “Nosotros pensamos que esa línea tiene demasiadas paradas y que habría algunas que se deberían de suprimir”, indica, eso sí, con matices. “No estamos hablando de quitar apeaderos que tengan usuarios. Pero sí que en aquellos casos que no los tengan, se pueda plantear su eliminación”, indicó, para agregar que “somos partidarios de un tren eficiente y eso no puede suceder cuando hay paradas cada dos kilómetros, en las que además hay servicios alternativos como el autobús”. Señala Carlos García que en la línea de Feve en el Caudal “hay muchos apeaderos de bajo o nulo uso y eso debería de corregirse”.

También hizo referencia el responsable de “Asturias al tren” a la línea Gijón-Laviana, un trayecto del que dijo “se ha vuelto a los años 50 con una velocidad propia de los trenes de madera de la época” al tener un recorrido de hora y media de duración. “Lo que vemos es que se tiene que desdoblar la vía en el tramo entre Noreña y Gijón, porque en las Cuencas está ya duplicada en la mayoría de sitios”, apuntó.

En una visita realizada precisamente a las obras del puente de La Luisa, la propia delegada del Gobierno, Delia Losa, indicó que “el Gobierno de España, una vez que tiene ya la obra de La Variante en su fase final, está invirtiendo en ancho métrico y en ancho ibérico tal y como se había comprometido”. Losa aseguró que actualmente “hay más de 190 millones de euros invertidos o en inversión”.