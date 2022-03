Cristina Almeida: “Vox ha venido a la democracia para tratar de destruirla”

Cristina Almeida –la exdiputado y exsenadora por IU, y abogada andaluza– estuvo ayer en el distrito langreano de Sama para ofrecer una conferencia sobre la historia del feminismo, centrada en la lucha de las mujeres. El acto se enmarcó en las celebraciones del Día de la Mujer organizadas por el núcleo comunista del PCE de Langreo, que también rindió homenaje a Conchita García, de Ciaño, como destacada comunista del concejo langreano.

Durante la conferencia, Almeida señaló que “quería centrar la historia del feminismo en lo que han costado las cosas, primero para ser conscientes de lo que hemos ganado. Y segundo, para ver lo que nos queda por hacer”. Dio cuenta de que su lucha ya comenzó en los años 60 “cuando no teníamos derecho, ni siquiera a ser nosotras mismas, luchamos por esos derechos y conseguirlos ha sido muy importante”.

Aludió también a la entrada de la “extrema derecha” en España, haciendo hincapié en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León. “Lo primero que hace la extrema derecha es pedir que se quite la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Violencia de Género, porque quiere volver a un modelo de mujer de catolicismo muy represor”. En su opinión, “no quieren que se les eduque en nada, ni siquiera en sexualidad. Y en lugar de eso se educa con la pornografía, que es agresión a la mujer; y de ahí salen las manadas y las violaciones en grupo, porque se cree que eso es la sexualidad”.

Sin cambios

A pesar del acuerdo político en Castilla y León, Almeida no cree que cambie mucho la situación que tenían en la comunidad vecina. “Allí ha gobernado la derecha toda la vida, y son los mismos, porque los de Vox estaban antes en el PP”. Puso como ejemplo la política al líder de Vox, Santiago Abascal, “que estuvo en un chiringuito de Esperanza Aguirre y ahora él dice que no quiere chiringuitos, sobre todo después de haber estado en uno tantos años, no respetan nada”.

En este sentido, aludió a la propuesta para que la financiación del Ministerio de Igualdad se utilice con otros fines, como el pago del recibo de la luz. “¿A dónde se creen que va ese dinero? Pues a financiar la educación de 0 a 3 años para que la mujer pueda trabajar, o a las bajas de los permisos maternal o paternal”. En su opinión, el partido de Abascal “ha venido a la democracia para tratar de destruirla”, sentenció.

Tampoco dejó de lado Cristina Almeida la polémica surgida hace unos días en el PP sobre la violencia intrafamiliar como una evolución de la violencia de género. Un concepto que rechazaron desde el Gobierno central y que la política también reafirmó ayer. “Parece que están descubriendo el mundo, la violencia intrafamiliar ya existe, cuando se pega a los hombres, a los abuelos, a los hijos, pero es que ya está incluida en el código penal”. En el caso de la violencia de género “es distinto, porque a un hombre nunca le han prohibido tener representación o abrirse una cuenta bancaria, a las mujeres sí”. Y puso un ejemplo, como la posibilidad de que las mujeres fuesen juezas, un derecho que se les negó hasta el año 1967. “Cuando hablamos de igualdad no hablamos de una igualdad en el vacío, sino de una igualdad de derechos y oportunidades”, subrayó.