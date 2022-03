Empleo, vivienda y reguetón: la petición de los jóvenes para quedarse en las Cuencas

“Es verdad que se hacen cosas, pero siempre las mismas, los tiempos evolucionan, pero las actividades no. Y los jóvenes no tenemos alternativas”. Esa es una demanda común de las asociaciones juveniles del concejo de Mieres, y por extensión de otros puntos de las Cuencas, que entienden que el territorio carece de grandes atractivos para ellos, por lo que tienen que acabar saliendo fuera, a otras ciudades asturianas como Oviedo, Gijón y Avilés. Además, las portavoces de los colectivos destacan que la falta de empleo y la escasez de vivienda a “precios asequibles” empujan a muchos jóvenes que quieren emanciparse a tener que abandonar Mieres, casi por obligación.

Esta semana, la empresa InvesMark presentaba un informe encargado por el Ayuntamiento mierense sobre las necesidades, hábitos y preocupaciones de los jóvenes. Y además de dejar unos preocupantes datos sobre los hábitos en cuanto a consumo de tabaco, alcohol o drogas en edades entre los 12 y los 26 años, el estudio también reflejaba las necesidades de los jóvenes. Solo uno de cada tres encuestados pensaba quedarse a vivir en Mieres. Las presidentas de la Plataforma Juvenil de Turón y de la asociación “La Corripa” de Santa Cruz, desgranan, bajo su punto de vista, por dónde debe discurrir las políticas para los jóvenes en Mieres.

Sara Díaz Morais es la responsable del colectivo turonés, una entidad con lustros de historia y que siempre ha tenido un importante peso en la sociedad mierense. Díaz tiene 31 años y está en el último de su mandato ya que, por estatutos, no puede continuar al frente. Espera que alguno de sus compañeros más jóvenes la releve pronto. Explica que, con la pandemia, la asociación ha disminuido mucho su actividad, pero que, aun así, siguen en contacto. “Y eso a pesar de que en Turón apenas se hacen cosas. O al menos cosas que interesen a los jóvenes”, demanda.

Pone ejemplos y reclama que se organicen conciertos de grupos o géneros más actuales. “Es verdad que tenemos tonada, y vienen cantantes o grupos, pero nada que ver con el público juvenil o lo que los jóvenes escuchan ahora. Si quieren ir a algún concierto de este tipo ya se tienen que desplazar”, apunta Sara Díaz. Agrega, además, que la respuesta de los jóvenes turoneses cuando hay actividades que les interesan es alta: “El ejemplo es el cine de verano, cuando hubo la sesión aquí, la gente respondió y muchos jóvenes fueron a ver la película”, señala.

Sin embargo, entiende que muchas de las actividades que se hacen no tienen respaldo de la juventud porque no interesan, y que además hay recursos “infrautilizados”. En este último caso, pone como ejemplo el polideportivo: “Desde que se inició la pandemia parece que aquí apenas se hace nada. Recuerdo, por ejemplo, aquel programa de la noche bruja, en el que muchos chavales iban a hacer deporte, algo que se podría retomar, animarlo con música. Seguro que tenía una buena respuesta”, explicó Sara Díaz, que lamentó que “parece que hay un rango de edad, para gente de 15 o 16 a 20 ó 21 años, que no hay actividades interesantes”.

En esa misma línea se pronuncia Diana Álvarez, presidenta de la asociación “La Corripa”, de la localidad mierense de Santa Cruz. Para esta joven de 22 años “Mieres va a acabar siendo un solar, porque además de no haber casi empleo, el acceso a la vivienda es muy caro. Y las actividades para los jóvenes son bastante escasas”, señala. En este sentido, pone como ejemplo el próximo festival de reguetón que se va a celebrar en Avilés. “Vamos a ir todos los jóvenes del concejo para allí y lo que no entiendo es cómo no se organizan cosas así en Mieres”, apunta Álvarez. “Creo que tienen que dar un giro a la programación juvenil, y cambiar un poco el punto de vista de lo que es el ocio de los jóvenes hoy en día. Porque cosas se hacen, pero parece que, destinadas siempre a un público concreto. O que no avanzan en el tiempo y se modernizan”, indicó.

Recursos

También quiso poner el foco Diana Álvarez en la falta de recursos como asociación juvenil. “A nosotros nos cuesta un triunfo hacer algo”, indica. Se queja de que la asociación de vecinos local les pone trabas para usar recursos y también es clara con el ejemplo: “Queremos hacer una fiesta en abril, basada en el ‘plato de la abuela’, y no podemos acceder a los recursos para hacerlo. Antes había una cocina en las antiguas escuelas, pero alguien decidió que eso ahora tenía que ser un centro social y esa zona de cocina no se nos deja para poder hacer la fiesta. Son todo problemas, aunque queramos movernos”, apunta la presidenta de “La Corripa”.

Así las cosas, el Ayuntamiento ya está trabajando en tratar de solucionar algunas de las demandas que los jóvenes. La edil del área de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, informó de que, en el caso del centro de estudios requerido por los alumnos universitarios, “ya se está dotando de mobiliario”, aunque reconoció que “los procesos administrativos son inevitablemente muy lentos, por lo que los resultados tardan en producirse”.

Además, el Ayuntamiento también reconoce que es difícil hacer llegar la información a los jóvenes. Por ello, desde el gobierno local ya se está estudiando la fórmula para poder conectar con ese segmento de la población.