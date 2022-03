La suerte ha pasado de largo por Langreo. Los diez décimos de la lotería nacional del pasado viernes premiados con más de 16 millones de euros (uno de ellos con el premio especial de 15 millones) fueron devueltos. Así lo confimaron hoy desde Madrid a Paula Martínez de Vega, la titular de la administración "León de oro" de Sama.

"No sabíamos si se había devuelto o no, pero hoy ya nos han confirmado que sí. Es una pena porque lo tuvimos expuesto mucho tiempo, pero nadie lo pidió. El premio estaba aquí, pero es una lástima no haberlo vendido. Estábamos muy contentos y ahora nos ha dado un poco el bajón. Llevamos ocho meses aquí y nos hubiese gustado dar el premio a alguien de Sama", indicó.

La administración “El león de oro” puso a la venta un billete –diez décimos– del 61.756, del sorteo del Día del Padre de la lotería nacional, entre los que estaba el premio extraordinario de 15 millones a un único apostante. Otros nueve se premiaban con 130.000 euros, para un total de 16,1 millones.