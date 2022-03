Langreo busca al millonario de la lotería: "En la calle la gente no habla de otra cosa"

–¿Quién será?, ya me podía haber tocado a mí.

La identidad del agraciado con los 15 millones de euros del sorteo extraordinario del Día del Padre de la lotería nacional concentró ayer buena parte de las conversaciones en Langreo. En total, cayeron en Sama algo más de 16,1 millones de euros, quince de ellos para un único acertante, del número 61.756, La administración “El león de oro” puso a la venta un billete –diez décimos– de ese número, entre los que estaba el premio extraordinario. Otros nueve se premian con 130.000 euros. Hoy sabrán cuántos fueron devueltos, cuando se lo confirmen desde Madrid.

Gladis Suárez, propietaria de la cafetería Asgaya, situada junto a la administración, aseguraba que, desde que salió publicado en LA NUEVA ESPAÑA “no se habla de otra cosa. Nos gustaría saber a quién le ha podido tocar, pero no sabemos nada más”. Eso sí, la hostelera descartó que el afortunado saliese a la luz. “Ese marcha seguro, pero es normal”.

En una de las mesas de la terraza estaba sentada Encarnación Romero, quien explicaba que “ha sido una lástima, porque esta semana no jugaba a la lotería, pero sí lo hice la semana anterior y no me tocó nada”. A su lado, Jenifer Vidarte afirmaba que “no sabemos a quién le ha podido tocar, pero la verdad que me alegro mucho por el afortunado, porque hay gente que lo necesita”.

Por su parte, Alejandro Romero manifestó su esperanza de que le tocase a alguien conocido, “así que al menos invite a una cena”, algo que suscribía también Laura Sánchez, manifestando que “espero que disfruten mucho el premio, porque con quince millones seguro que dejan de trabajar”.

En otra mesa estaban sentados Manuel González, Salvador Navarro y Nieves Fernández, quienes también estaban hablando sobre el premio de la lotería nacional. Fernández destacaba que, lo mejor de todo, “es que ha caído en las Cuencas, porque están muy deterioradas y hace mucha falta”. Esta mujer se enteró del premio el mismo sábado “porque me llamó un familiar”, mientras que Manuel González supo de lo ocurrido “por las redes sociales”. Salvador Navarro destacó la fortuna de la administración de loterías. “Siempre han dado muy buenos premios en esa administración, creo que hace unos años también dieron cuatro millones de euros”, destacó. Aseguró que “intentamos comprar lotería siempre que podemos, ya no por nosotros, que somos mayores sino para que lo puedan disfrutar nuestros hijos, pero de momento nada”.

Hasta la administración se acercaron Kike Bustamante y Juan González. Allí se mostraba el cartel que anunciaba el primer premio de la lotería nacional para el número 61756. Bustamante señaló que “si yo fuera el afortunado, tengo un montón de planes para gastarlo, pero desgraciadamente no me ha tocado, espero que sea alguien que de verdad necesita el dinero”. Unas palabras que también compartió su amigo.

Reparto

La administración “El león de oro” tenía consignado un billete –diez décimos– premiados. Uno de ellos con el premio extraordinario, los 15 millones, que corresponden al número premiado, el 61.756, más la fracción y la serie, es decir, la fracción quinta y la serie sexta. El resto de décimos se llevarían únicamente el primer premio, 130.000 euros cada uno.

A pesar de que ya es la comidilla en Langreo, todavía se desconoce cuántos décimos premiados habían vendido en la administración y cuántos habían devuelto. Algo que, como señaló la lotera, Paula Martínez, será confirmado hoy desde la delegación de Loterías y Apuestas de Madrid. La lotera, que lleva nueve meses al frente de la administración de loterías, aseguraba estar “muy contenta, pero también muy nerviosa”. También estaban expectantes ante la posibilidad de que el afortunado se acercase hasta la administración para confirmarles el premio.