Iñaki Urrutia, humorista, actuará en Mieres: “Tal y como está el mundo, la comedia no solo es necesaria, es obligatoria”

Iñaki Urrutia Aldea (Barcelona, 1977) es un todoterreno. Su cara se ha hecho conocida en la televisión y su voz en las emisiones de la radio deportiva. Pero este polifacético artista es, además de actor y escritor, ante todo, cómico. Un sagaz sentido del humor que traerá a Mieres el próximo día 26 de marzo (Mieres Centru Cultural , 20.00 horas). Urrutia forma parte de esa generación de humoristas y monologuistas que durante los últimos años han venido convirtiendo la cotidianidad, a veces cruel, en sonrisas.

–¿Qué van a poder disfrutar los espectadores en Mieres?

–En esencia, van a poder ver el último show que estoy girando por España: “Esto no es un concurso”, aunque con un toque más informal. Pero hace tanto que no vengo por aquí que habrá que recuperar cosas de estos últimos años. Así que, fundamentalmente, van a poder ver un popurrí de todo lo último que he escrito estos últimos cinco años. Antes venía más a Asturias, pero ahora “nos tenemos muy abandonados”.

–Tal y como está el mundo… ¿Es más necesaria que nunca la comedia?

–¡Sin duda! Está la cosa como para tomárselo muy en serio. Si sobrevivimos a un pangolín chino y a un ruso cabreado, ya podemos con todo. De hecho, no solo es necesaria, sino que yo diría que obligatoria. Yo creo que como nos pase algo más nos vamos a empezar a reír de los nervios.

–¿Qué tal se lleva eso de salir en la tele y que le reconozcan por la calle?

–Bueno, lo llevo bien, porque yo tengo una fama muy moderada. La gente me reconoce y me saluda, pero no se vuelve loca ni grita como si fuese Justin Bieber. El nivel que tengo yo de fama es perfecto. Una o dos veces al día me hago fotos, pero el resto es tranquilidad y algún camarero diciendo: “¡Al café te invito porque me hace reír mucho!” ¡Pues gracias y perfecto!

–¿El monólogo es el humor del futuro?

–Yo creo que es el humor del presente. La gente se siente muy reconocida en lo que cuentas. Al principio era raro porque la gente no estaba acostumbrada a un tío hablando, pero ahora ya saben de qué va y se ríen por identificación. Aunque a decir verdad, yo llevo ya oficialmente 20 años viviendo de esto, así que creo que es el humor del pasado... La realidad es que el monólogo ya está instalado en el imaginario popular, no hay que explicarle a nadie de qué va.

–¿Dónde disfruta más, en el plató o en el escenario?

–En el escenario, sin duda. Por eso, a pesar de hacer ahora más tele que otra cosa, sigo volviendo a actuar todo lo que puedo. Es donde soy más yo. El sitio natural de un cómico es el escenario. Ahí es libre. Él o ella se produce, escribe y dirige. Yo siempre que pueda y me dejen, actuaré. Por mucha tele que haga.

–¿Cómo le afectó la pandemia, de la que todavía estamos saliendo?

–Pues siempre digo una cosa muy impopular, y es que yo tenía tantos libros por leer y tantas series por ver que me vino hasta bien para desconectar…aunque, por Dios, ¡que no me vuelvan a encerrar! Pero la realidad es que teniendo en cuenta que la pasé solo, no me veo ni tan mal. Bastante centrado...a veces. Menos mal que no dejé de trabajar ni encerrado.

–¿Ya se está recuperando la normalidad en los teatros?

–Creo que eso va a costar un poco más. A la gente todavía le cuesta meterse en un teatro. Aunque está demostrado que la cultura es segura y no hay que tener ese temor. Pero vamos poco a poco. Muy poco a poco. La gente sigue teniendo reticencias a meterse en un sitio cerrado. A lo mejor los grandes shows se están recuperando, pero nosotros vamos más lentos.

–Hábleme un poco de la radio deportiva, ¿es también un show, verdad?

–Totalmente. Y cada vez más. Solo hay que ver ciertos programas de radio y tele para comprobarlo. Cada vez somos más americanos en eso: todo es “show business”. Porque, ¿qué no es un show hoy en día? Hasta nuestra política. Los políticos tienen asesores de imagen y gente que les escribe “monólogos”, empáticos o divertidos, para llegar más al “público”.

–Aunque por sus apellidos pueda parecer del mismísimo centro de Basauri, la realidad es que es catalán. Dani Mateo, Berto Romero, Susi Caramelo, Silvia Abril, Andreu Buenafuente…Menuda tierra de cómicos…

–Y de periodistas, diría yo. Es curioso. Supongo que al haber tanta gente de tantos sitios –mi padre era vasco y mi madre es maña– se crea un caldo de cultivo muy variopinto que por algún lado tiene que explotar. De comunicadores en general, Cataluña va bien servida. Solo hay que ver las radios y televisiones. Imagino que se deberá a la “botifarra” y el “pa amb tomàquet”.

–¿Qué planes de futuro tiene?

–Siendo sincero, en cuanto llegue a Asturias, comer fabada. Ya sé que soy un tópico andante, pero es que siempre que vengo aquí lo hago. Y hace tiempo que no venía. La verdad es que, sobre el futuro, mientras que me pueda quedar como estoy, ya estoy contento. No ha ido mal la cosa.