Canteli afirma que Minas "desaparecerá" si se traslada al campus de Mieres

Las palabras que el pasado miércoles el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, dedicaba al campus de Mieres, en las que aseguraba que “parece que se quiere trasladar a Minas a un centro para enfermos terminales sin ningún futuro”, siguen trayendo cola. El propio regidor ovetense quiso matizar ayer sus palabras, aunque mantuvo un tono crítico hacia el espacio universitario de las Cuencas: “Lo que quise decir en el pleno es que, con su traslado a la Escuela Politécnica de Mieres, a la Escuela de Minas de Oviedo se la trata como un enfermo terminal, pues es evidente que terminaría por desaparecer en un centro que no cree en esta ingeniería ni en el nuevo grado de Energías Renovables”.

Ayer mismo, sus compañeros de partido en Mieres le habían pedido una rectificación o aclaración, y lo hicieron por boca de José Manuel Rodríguez, presidente del PP en Mieres y vicesecretario de Organización de los populares a nivel regional. También IU y el PSOE presentaron, tal y como habían anunciado, una moción conjunta exigiendo a Canteli una disculpa pública por su “afrenta” al campus mierense. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, también se pronunciaron, aunque no quisieron echar más leña al fuego y abogaron por respetar la autonomía de la entidad académica.

Relación cordial

Canteli, pese a asegurar que no desea “entrar en polémicas con ningún municipio y menos con alcaldes con los que mantengo una relación cordial y de entendimiento”, aseguró que con el traslado de Minas a Mieres “se trata a la escuela como un enfermo terminal”. No se quedó ahí y agregó que “sobre el campus de Mieres solo puedo decir lo que es evidente y toda Asturias sabe: Se invirtieron 130 millones de euros en unas instalaciones pensadas para 6.000 alumnos y actualmente apenas tiene 500. Esos son los datos objetivos. Que cada uno haga su propia valoración”. Canteli mantuvo el pulso crítico con Barredo y añadió que “fue una iniciativa política, no académica, que no respondía a las necesidades de la Universidad en aquellos momentos y a la que hoy no se puede pretender dar sentido quitando titulaciones y alumnos a otros campus de la región”.

El regidor ovetense indicó que “si la Universidad y el Principado quieren apostar por el campus de Mieres con nuevos grados que no existen en Asturias y que respondan a las necesidades de profesionales para los nuevos sectores industriales y productivos que se están generando, contarán con todo mi apoyo como Alcalde de la capital de Asturias”. Aunque insistió en su oposición a que “se quiera potenciar el campus de Mieres quitándole a nuestra ciudad una ingeniería tan emblemática y tan vinculada a Oviedo como la Escuela de Minas, Energía y Materiales”. “Y más aún cuando es evidente que ni el Rectorado ni los responsables de la Escuela Politécnica de Mieres creen en esta ingeniería, por lo que terminaría por desaparecer”, apostilló.

Más titulaciones

Por último, el regidor ovetense tuvo un mensaje para su homólogo de Mieres: “Aprecio mucho a Aníbal Vázquez y entiendo que defienda que se lleve al campus de Mieres todas las titulaciones que se pueda para llenarlo. Y estoy seguro que él entenderá, aunque no lo comparta, que yo debo defender que la Escuela de Minas, Energía y Materiales siga en Oviedo. Y como Alcalde no solo voy a defender que la Escuela de Minas, Energía y Materiales se quede aquí; voy a defender que el peso de la Universidad no disminuya en Oviedo y que no se continúe con esa desafección que lleva años produciéndose en beneficio de otros campus”.

También por la mañana, antes que se conocieran estas palabras de Canteli, el PP de Mieres, había pedido una “aclaración o rectificación” al regidor ovetense. Lo hicieron públicamente y también a través de una moción presentada en el Ayuntamiento. Eso sí, aseguraron que no iban a caer “en la trampa” de que por unas palabras “fuera de tono” se vaya a perder “lo realmente importante: la situación del campus de Mieres y la nula defensa del equipo de Gobierno de Mieres”. Así lo aseguraba José Manuel Rodríguez, no solo presidente de los populares mierenses, sino uno de los hombres de confianza de Teresa Mallada en la dirección regional. El tirón de orejas a Canteli no fue demasiado contundente. Pero sí lo fueron sus ataques al PSOE e IU, de los que dijo “defiende un plan del rector para Barredo con el que nosotros no estamos de acuerdo”.

El que también se pronunció ayer fue el presidente del Principado, Adrián Barbón. “Desde el respeto a la autonomía universitaria, el campus de Mieres, no sé con que estudios porque ahí no entro, hay que dotarlo de contenido”. “Ahora bien, entre descalificaciones no voy a entrar”, agregó Barbón. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, pidió, por su parte, “respeto” a la autonomía de la institución académica asturiana y ha rehusado “contribuir a la ceremonia del ruido” o “agudizar el conflicto” por la ubicación de la Escuela de Minas entre los ayuntamientos de Oviedo y Mieres.