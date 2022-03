Aníbal Vázquez, sobre la crítica de Canteli al campus: “Prefiere destruir a construir”

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, calificó el campus de Mieres como un centro “para enfermos terminales”. El regidor quiso matizar sus declaraciones, pero no hizo más que avivar la polémica, al asegurar que Minas “desaparecerá” en caso de trasladarse a la Politécnica, a la que calificó como “una iniciativa política, no académica”. Otro alcalde, el de Mieres, Aníbal Vázquez, se mostró ayer rotundo: “Canteli tendría que haberse disculpado y enmendar el grave error que cometió pero ha optado por emprender una huida hacia delante, incomprensible e irresponsable”.

El regidor está muy molesto con la actitud que ha tomado su homólogo ovetense, hasta el punto de plantearse las relaciones, hasta el miércoles cordiales, que había entre ambos municipios. “Hoy vuelve a cuestionar la ampliación del Campus de Mieres”, se quejó Vázquez, que puso sobre la mesa una comparación: “Es como si nosotros desde Mieres cuestionáramos su proyecto para la fábrica de La Vega”.

Aníbal Vázquez prosiguió con indignación en su respuesta al Alcalde de Oviedo, que a pesar de que intentó matizar sus palabras sobre Barredo, volvía el viernes a lanzar más dardos contra el campus. “Es sorprende que Canteli ignore el contexto en el que se hace el campus de las Cuencas y su desarrollo hasta ahora. Tanto como que desconozca el enorme consenso político y social que generó”, valoró Aníbal Vázquez, que considera que las palabras del regidor ovetense tienen una sola dirección: “Con esta deriva, Canteli solo conseguir una cosa: aislar más a Oviedo del resto de la región”. “Asturias necesita un proyecto integrador, capaz de aprovechar las oportunidades de todos sus territorios, pero Canteli va en dirección contraria: en vez de compartir, quiere destruir. Flaco favor le hace a la ciudadanía de Oviedo”, aseguró el regidor mierense, cuya formación, Izquierda Unida, ha presentado junto al PSOE una moción exigiendo una disculpa pública y oficial a Canteli. El próximo Pleno de Mieres también analizará otras propuesta en esa línea del PP, que pide “una aclaración y/o rectificación”, al regidor ovetense.

Después de lanzar el ataque hacia Barredo el miércoles, durante la jornada del viernes Canteli quiso matizar sus palabras. Sin éxito, al menos en lo referente a seguir alentando el enfrentamiento político. “Lo que quise decir en el Pleno es que, con su traslado a la Escuela Politécnica de Mieres, a la Escuela de Minas de Oviedo se la trata como un enfermo terminal, pues es evidente que terminaría por desaparecer en un centro que no cree en esta ingeniería ni en el nuevo grado de Energías Renovables”, afirmaba. Y cargó contra Barredo: “sobre el campus de Mieres solo puedo decir lo que es evidente y toda Asturias sabe: Se invirtieron 130 millones de euros en unas instalaciones pensadas para 6.000 alumnos y actualmente apenas tiene 500. Fue una iniciativa política, no académica, que no respondía a las necesidades de la Universidad en aquellos momentos”, zanjaba el regidor ovetense.