“La biomasa es más que el aprovechamiento forestal, también los residuos agrícolas”

La doctora María del Pilar González Vázquez (San Paio, Orense, 1991) acaba de recibir el premio a la Mejor Tesis Doctoral de 2021 que otorga la Cátedra Hunosa por su trabajo “Gasificación de la biomasa para la producción del gas de síntesis: efecto de las variables de operación y modelización del proceso”. En el documento explica el potencial que tiene la biomasa para la producción de energía y la obtención de gas, bien para la producción de hidrógeno, bien para obtener productos químicos. González Vázquez hizo su tesis en un grupo de investigación del Instituto del Carbón (Incar), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) al que sigue vinculada.

–¿Cómo recibió la noticia de que había ganado el premio?

–Al principio me quedé muy impactada, porque me enteré por mi director de tesis. Estaba en el laboratorio y él venía hablando por teléfono y, cuando colgó, me dijo que me habían dado el premio. Para mí es todo un orgullo haber recibido este galardón.

–¿Cómo acabó haciendo el doctorado en Asturias?

–Estudié Ingeniería Química en la Universidad de Santiago de Compostela, titulándome en 2015. El último año me fui hasta Madrid, a la Universidad Complutense, para realizar allí el proyecto fin de carrera sobre la purificación del butanol mediante un proceso cíclico en lecho móvil simulado. Una vez que terminé la carrera me surgió la oportunidad de hacer el doctorado en Asturias, en el Incar. La temática encajaba dentro de lo que hacía yo, así que hice la solicitud y acabé en Asturias.

–¿En qué grupo llevó a cabo el trabajo del doctorado?

–Pues entré en un grupo de investigación sobre Procesos Energéticos y Reducción de Emisiones en el que continúo después de seis años. Antes de que llegase, la investigación que realizaban siempre tenía como eje central la biomasa en dos líneas de trabajo. Por un lado, para la producción de energía a través de procesos energéticos; y por el otro, reducir las emisiones contaminantes que tienen lugar en las plantas donde se utiliza la biomasa, es decir, la captura del CO2 que emite. En 2016 comencé con un proyecto que trataba sobre la producción de hidrógeno a partir de la gasificación catalítica de biomasa, incorporando la captura integrada de CO2. Es decir, producir energía a través de la gasificación, que produce menos CO2, pero que aún así lo produce, e incorporamos la captura integrada de CO2 para limpiar nuestro gas combustible.

–¿Cómo se desarrolló el trabajo de campo?

–En el grupo cuentan con una planta piloto de gasificación. A partir del diseño de experimentos, fueron optimizando el equipo hasta tenerlo operando como está hoy en día. La parte de la alimentación con biomasa se diseñó cuando llegué yo, y esa es la primera parte de mi tesis, la optimización de la planta. Una vez operativa, el proceso de gasificación es complejo, y esto nos va a depender de las diferentes condiciones con las que trabajamos, así que estudiamos las diferentes variables que nos van a afectar al proceso de gasificación. Y es que, a parte del gas, obtenemos una fracción solida que puede ser mayor o menor, así que también estudiamos las variables que pueden ayudar a que se reduzca. Asimismo, la biomasa es muy heterogénea, así que también hemos estudiado estas propiedades para ver cómo nos afectan en el proceso, siempre con el objetivo de maximizar la cantidad de gas.

–Parece un proceso complicado....

–Sí. Finalmente, viendo que la gasificación es tan compleja, hemos desarrollado un modelo de equilibrio con software comercial que lo que nos permite es predecir la composición que se obtiene a nivel experimental, reduciendo el coste de los ensayos y avanzar de forma más rápida en el proceso.

–¿Se podría implementar a escala industrial?

–Pues se está trabajando en ello. Hay varios proyectos que lo intentaron, pero por diferentes motivos económicos o socioeconómicos, no llegó a materializarse. Ahora las plantas de gasificación son de investigación, y esperamos que en un breve periodo se pueda hacer a nivel industrial. Durante mi doctorado también estuve en un grupo de investigación en la Universidad de Aveiro (Portugal), que tenían una planta piloto de mayores dimensiones, y también hay otros grupos de investigación que tienen plantas superiores.

–Y tras la tesis, ¿cuál es ahora su trabajo?

–Una vez que terminé, fueron cuatro años, sigo con mi labor en el mismo grupo de investigación y trabajo en diferentes proyectos que relacionados con la producción de energía, como el gas de síntesis y también de hidrógeno, pero siempre relacionados con el proceso de gasificación e incorporando ahora la captura de CO2.

–¿Este desarrollo tiene un beneficio económico?

–La parte económica no está definida, pero es verdad que la demanda energética que tenemos va en continuo crecimiento, y a eso hay que asociarle el objetivo de alcanzar una descarbonización. Lo ideal es producir energía a través de renovables, es muy cómodo utilizar los combustibles fósiles porque es lo que estamos acostumbrados, pero nos estamos centrando en las renovables porque ya no es solo una cuestión económica, es un objetivo de cara a paliar el cambio climático.

–¿En qué punto se encuentra el uso de la biomasa como renovable?

–Es cierto que dentro de las energías verdes estamos más familiarizados con la solar o eólica, mientras que la biomasa se relaciona más con las calderas de pellets, pero si las comparamos con otras fuentes de energía, no hay ninguna que solo presente ventajas. La solar y la eólica tienen una dependencia del sol o viento, de la biomasa tenemos mayor disponibilidad. Y es que cuando hablamos de biomasa pensamos en la biomasa forestal, pero va más allá. En la tesis hemos trabajando con quince tipos de biomasa diferentes. Está la forestal, pero también los residuos agrícolas que procedían de la industria del vino, del aceite o del café. También incorporamos los cultivos energéticos, que ya e han estudiado desde la Universidad de Oviedo.

–¿Tiene potencial el uso de la biomasa?

–Claro, no puedo decir que sea la única fuente a utilizar, ya que atendiendo a la demanda se necesitaría un compromiso de todas las renovables, pero la biomasa nos permite, no solo energía calorífica sino un gas combustible con alto valor añadido, bien para la producción de hidrógeno o para la síntesis de productos químicos, por poner solo unos ejemplos.

–¿Conoce el clúster de la biomasa en Asturias que encabeza Hunosa?

-Claro, además considero que es algo positivo, sobre todo con el objetivo a corto plazo de la descarbonización. Todavía queda por explotar todo el potencial que tiene la biomasa y esta iniciativa de Hunosa nos lleva a ello.