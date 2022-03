Una obra que lleva doce años en marcha: Los trabajos en la vía del soterramiento llevarán la urbanización más allá de los plazos previstos

Las obras de urbanización de los terrenos liberados con el soterramiento de la vía de la antigua Feve en Langreo tendrían que estar finalizadas dentro de 18 meses para no arriesgarse a una posible pérdida de la financiación de los fondos mineros o enfrentarse a un proceso de autorización de una ampliación del plazo. El horizonte temporal de ejecución de los trabajos, que abordará el Principado con una inversión de 9,9 millones de euros, es de quince meses pero aún no han sido adjudicados.

Además, gran parte de estas actuaciones están condicionadas por las que ejecutará el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que acometerá la instalación de la vía, catenaria y señalización. Hasta que el tren no circule por el túnel varias de las obras no se podrían abordar y el gestor ferroviario aún no ha adjudicado la mayor parte de los contratos licitados en una actuación que se ha encontrado con varios obstáculos.

Cuatro de los siete trabajos están pendientes de que concluya el procedimiento y se encuentran en el periodo de análisis de las ofertas. A todos ellos se han presentado empresas. El Adif confirmaba recientemente que el procedimiento sigue su marcha aunque sin concretar cuándo se producirían las adjudicaciones. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial recurrió al procedimiento de urgencia para la licitación de las obras de urbanización del suelo que quedará libre tras la obra del soterramiento. Lo puso en marcha en noviembre del pasado año.

Trece empresas presentaron ofertas para ejecutar las obras, cuyo presupuesto es de 9,6 millones de euros. Otras cuatro firmas optan a prestar la asistencia técnica a la dirección de las obras, que tiene un presupuesto de 212.925 euros y que está pendiente de adjudicación.

Si el Principado no pudiese cumplir con los plazos marcados podría intentar pedir una modificación de los plazos para disponer de la inversión destinada a este proyecto. El calendario del convenio que fue suscrito entre el gestor ferroviario, el Principado y el Ayuntamiento apuntaba a este año para concluir las obras de la denominada superestructura ferroviaria, con lo que los trenes ya podrían circular por el túnel, y al próximo para finalizar las de la urbanización del suelo liberado con los trabajos. Pero la mayor parte de los proyectos no han sido adjudicado todavía.

Los trabajos del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo comenzaron a finales de 2009 con un presupuesto de 55 millones de euros y un plazo de ejecución de treinta meses. Sin embargo, se desembolsaron 83,3 millones de euros para la construcción del túnel y quedan todavía trabajos pendientes por valor de 52 millones. Son los que corresponden a las fases segunda y tercera. La construcción del túnel concluyó a finales de 2017 y desde entonces no se han reanudado los trabajos.